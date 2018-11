Forhandlingerne begyndte i 1970'erne, men nu er Danmark og Polen enige om den maritime grænse i Østersøen.

Danmark og Polen er blevet enige om, hvor den formelle grænse mellem de to lande skal trækkes i havet syd for Bornholm.

Hidtil har der været et 3600 kvadratkilometer stort havområde, som både Danmark og Polen har ment at have råderet over.

Forhandlingerne mellem landene begyndte i 1970'erne.

- Jeg er meget glad for, at vi nu endelig har en aftalt grænse med Polen. Aftalen er et historisk skridt, der vil skabe klarhed i området til gavn for begge parter.

- Jeg ser frem til at underskrive traktaten i den nærmeste fremtid, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.

Balladen har vedrørt bestemmelserne i FN's Havretskonvention, der fastslår, at alle kyststater har ret til en såkaldt eksklusiv økonomisk zone på op til 200 sømil fra kysten.

I denne zone har landene førsteret til ressourcer som eksempelvis olie, gas og fiskeri.

Polens udenrigsminister, Jacek Czaputowicz, udtrykker også glæde over aftalen.

- Til min store tilfredshed er vi meget tæt på at afslutte en mere end 40 år lang tvist.

- Den rimelige aftale vil bidrage til at styrke det bilaterale forhold og samarbejdet mellem vores lande og vil skabe juridisk klarhed i Østersøregionen, siger han.

Aftalen gavner også projektet omkring Baltic Pipe, som er en ny gasrørledning. Den skal forbinde Danmark og Polen med de norske gasfelter i Nordsøen.

Polen får til opgave at føre rørene til vands, mens Danmark står for arbejdet, når gasrørene kryber på land på Fyn og i Jylland.

Havgrænsen mod Polen er den sidste, der manglede at blive lagt fast i Danmarks østlige egne. Aftaler med Sverige og Tyskland faldt på plads i 1980'erne.

/ritzau/