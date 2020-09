Flere politikere skifter parti i en valgperiode. Men vælgerne er traditionelt ikke begejstrede for partiskift.

Tre år inde i en fireårig valgperiode har 100 byrådsmedlemmer forladt det parti, de blev valgt for.

Over sommeren blev der ifølge Danske Kommuner rundet et skarpt hjørne med 100 partihoppere.

Siden er i hvert fald fem føjet til listen, viser en rundspørge, Ritzau har lavet.

Med lidt mere end et år til kommunalvalget i 2021 er det dog meget normalt, at de politikere, der vil skifte parti, gør det nu, siger Roger Buch, der er kommunalforsker ved Syddansk Universitet.

- Det er en slags højsæson.

Han siger, at der i de seneste valgperioder har været omkring 150 byrådsmedlemmer, som har skiftet et parti ud med et andet.

Andre er gået helt ud af politik.

- Det er nu, vi står midt i opstillingsprocesserne.

- Det er også nu, at vi så småt nærmer os valget, og der er måske nogen, som kigger i meningsmålingerne og ser, at deres chancer for at blive valgt ind er forringet, siger Roger Buch.

Ifølge kommunalforskeren er det ofte konflikter internt i partiet eller i forhold til den førte politik, der ligger til grund for mandatflugten.

Men man kan også finde forklaringen landspolitisk.

Når for eksempel Dansk Folkeparti i de landsdækkende meningsmålinger står til at miste to tredjedele af dets mandater i Folketinget, så smutter lokalpolitikerne andre steder hen, siger Roger Buch.

Det er da også allerede sket.

Indtil videre er 24 byrådsmedlemmer trådt ud af DF. Det er det højeste antal blandt partierne i indeværende valgperiode.

En af dem, som har forladt partiet, er Githa Nelander (NB), som sidder i Næstved Byråd. Hun besluttede kort før sommerferien at skifte fra DF til Nye Borgerlige.

- Det var simpelthen, fordi jeg ikke kunne se mig selv i partiet længere. I forhold til min profil og i forhold til den linje, DF begyndte at køre. Der var ikke den kant, der var fra starten af. Her tænker jeg særligt i forhold til indvandring - der blev vi simpelthen for bløde efterhånden, siger Githa Nelander, der også var træt af den meget "uro i baglandet".

- Men det var simpelthen ikke, fordi jeg var bange for ikke at blive valgt, siger hun.

Vælgerne er dog traditionelt ikke begejstrede for partiskift. Og for folketingspolitikere vil det ifølge Roger Buch halvere chancerne for genvalg.

I kommunerne kan et partihop for nogle være nemmere, fordi politik "er mere nede på jorden".

- Det er mere konkret: "Vi skal have nogle gode skoler, eller vi skal tage os godt af de ældre borgere", så der er ikke så meget ideologi.

