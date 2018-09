Sverigedemokraternes leder Jimmie Åkesson er ildeset blandt de andre partiledere, men står til et kanonvalg, han måske ikke kan bruge til ret meget

Her står Sveriges mest omdiskuterede politiker, Jimmie Åkesson, alene og eftertænksom og stirrer ned i sine papirer.

Imens hygger de andre partiledere sig sammen, småsnakker og tager selfies med hinanden. Her er det de fire borgerlige partiledere, Ulf Kristersson, Moderaterne, Ebba Busk Thor, Kristendemokraterne, Annie Löof, Centerpartiet samt Jonas Sjöstedt fra Venstrepartiet, der hygger sig sammen få minutter før den store afsluttende TV-debat hos SVT fredag aften.

Jimmie Åkesson er outsideren. Ham de andre ikke vil lege med.

Valg i Sverige. Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna under den sidste partilederrunde på svensk TV. Efterfølgende gik SVT ud og tog afstand fra Åkesson udtalelser, hvilket har ophidset Sverigedemokraterna så meget, at de har indkaldt SVT til krisemøde lørdag d. 8. september 2018. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Valg i Sverige. Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna under den sidste partilederrunde på svensk TV. Efterfølgende gik SVT ud og tog afstand fra Åkesson udtalelser, hvilket har ophidset Sverigedemokraterna så meget, at de har indkaldt SVT til krisemøde lørdag d. 8. september 2018. Foto: Bax Lindhardt

Sådan var det før tv-debatten, og det var endnu værre efter debatten, hvor Jimmie Åkessons udtalelser gav anledning til krisemøder med SVT og krav om undskyldninger.

Men Jimmie Åkesson kan få et jordskredsvalg, hvor hver femte eller måske endda hver fjerde svensker vil stemme på Sverigedemokraterne ved valget søndag for at vise deres utilfredshed med den lempelige svenske udlændingepolitik.

Jeg er taget til Stockholm for at komme så tæt som muligt på dette fænomen, der kan blive historisk og ændre Sverige. Men det er ikke nemt. Selv på Sveriges største avis Expressen kan de ikke få fat i Jimmie Åkesson, men kun hvis de er heldige sms'e med en af hans medarbejdere. Lidt ligesom Donald Trump i USA er partiet meget utilfredse med medierne. Og danske journalister som mig gider de slet ikke bruge tid på. Vi har jo heller ikke stemmeret i Sverige.

Derfor sørgede fotograf Bax Lindhardt og jeg for at blive akkrediteret til den sidste partilederdebat i Sveriges TV for at møve os ind på Jimmie.

Taxachaufføren, vi kørte derhen med, stemmer på Sverigedemokraterne.

»Vi har taget imod alt for mange udlændinge. Bortset fra Sverigedemokraterne forstår politikerne ikke, hvad der foregår. De er allesammen kommunister. De meler deres egen kage, og påstår, det går godt for Sverige. Men det sker for lånte milliarder,« siger han.

»Det er Pravda (den sovjetiske statsavis, red.),« siger han og peger på Sveriges Radio, som vi kører forbi.

»Men I skal jo til Stasi, (den østtyske efterretningstjeneste, red.), tilføjer han, da vi ankommer til Sveriges TV.

Her står vi i kø en time, vi bliver kropsvisiteret, og vores tasker bliver gennemrodet, inden vi får adgang til den statslige TV-station, der svarer til Danmarks Radio.

Inden partilederrunden defilerer partilederne forbi journalisterne bag en snor og svarer på enkelte spørgsmål. Men jeg får ikke fat i Jimmie Åkesson, der kun svarer på få spørgsmål og skynder sig væk. Derefter får kun fotografer adgang til at tage billeder af dem i studiet, og B.T.s fotograf fanger Åkesson alene og isoleret - et godt billede på situationen.

I debatten skændes ikke bare statsminister Stefan Løfven (S) med Åkesson - også de borgerlige partiledere vender ham ryggen.

»Du har et hjerteløst syn på mennesker,« siger Jan Björklund fra de Liberale.

»Du er som en gift, der breder sig,« siger Isabella Lövin fra Miljøpartiet.

»Hvem er hjerteløs? Det er jer, der tager penge fra syge og svage, fordi I prioriterer indvandring. Udlændingene koster samfundet dyrt, men ingen vil tale om det. De skal sendes hjem, hvis det er muligt. Det er rigtig bistandspolitik,« siger Jimmie Åkesson og stirrer opgivende ind i kameraet.

Han rager også uklar med de andre partiledere ved at sige, at 'udlændinge ikke passer ind i Sverige, og derfor ikke kan få job', en udtalelse som svensk tv helt usædvanligt tager afstand fra.

Efter debatten får jeg endelig stillet et spørgsmål til Jimmie Åkesson, men der er rift om ham. En journalist fra BBC spørger:

»De andre partiledere beskriver dig som gifti,g og at du driver politik ved hjælp af frygt. Hvad siger du til det?«

»Mine holdninger er sund fornuft i det meste af Europa. Sverige er et ekstremt land, når det kommer til immigration og kampen mod kriminalitet,« siger Jimmie Åkesson.

Han bliver også spurgt om, hvilken indflydelse han kan have efter valget.

»Det kommer an på de andre partier. For hvis de gør som ved sidste valg, og holder sammen om at holde mig ude, så får jeg ingen indflydelse overhovedet. Men det tror jeg, vælgerne vil blive vrede over, og det vil skabe mange problemer fremover,« siger Jimmie Åkesson.

Lørdag formiddag er der masser af aktivitet i Stockholm, hvor tilhængere af de forskellige partier prøver at overtale svenskerne til at stemme på deres parti søndag.

En socialdemokratisk kandidat til valget, Mattias Vepsä, siger:

»Jeg mener, at Jimmie Åkessons udtalelser var racistiske, og derfor er det o.k., at Sveriges TV tager afstand fra dem. Jeg tror, vi kan holde Sverigedemokraterne udenfor indflydelse efter valget, hvis Socialdemokraterne danner regering sammen med nogle af de borgerlige partier.«

Jeg snakker også med Poul Löfgreen, der uddeler brochurer for Sverigedemokraterne.

»Ved sidste valg turde jeg ikke sige, at jeg støttede dem, fordi jeg var bange for at miste kunder i mit firma. Men nu har jeg meldt klart ud, og det har slet ikke kostet mig noget. Jeg tjener masser af penge,« siger han muntert.

»Lige nu står Sverigedemokraterne til 23,5 procent hos bookmakerne. Jeg tror, vi ender på 30 pct.,« tilføjer han.

Jeg har ikke væddet. Men uanset om SD får 18 eller 22 pct., er der lagt op til kaos i svensk politik. Stay tuned.

