En artikel fra 2010 kommer nu den hårdt kritiserede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til undsætning

Ministeren har fået massiv kritik for sine udtalelser om muslimers evne til at udføre deres arbejde som eksempelvis buschauffør under ramadanen.

Det skriver Radio24Syv fredag..

Der er tale om en artikel fra 2010 i Fagbladet 3F, hvor man kan læse, at 'muslimske buschauffører har problemer med væskemangel under Ramadanen'. Væskemanglen blandt de muslimske buschauffører skyldtes en lang dag i en varm bus i 2010, hvor ramadanen faldt i august.

»Flere chauffører har oplevet, at de blev utilpasse på jobbet, fordi de ikke fik noget væske. Sidste år resulterede det i et færdselsuheld,« sagde daværende næstformand i 3F Frederiksborg, Morten Christensen i artiklen.

Arrangerede møde

Problematikken og færdselsuheldet fik i 2010 den konsekvens, at 3F i området arrangerede et foredrag med den kendte imam Abdul Wahid Pedersen. Han skulle komme med gode råd til de muslimske buschauffører, så problemer i varmen kunne undgås, når chaufførerne under ramadanen ikke kunne indtage væske eller føde.

»Nogle chauffører tolker reglerne sådan, at de ikke må drikke noget under ramadanen. Det har givet anledning til problemer. Det prøver vi nu at gøre noget ved,« sagde Morten Christensen.

Til mødet, som Hillerød Posten kunne beskrive, sagde Abdul Wahid Pedersen blandt andet til de omtrent 25 fremmødte:

»Hvis man i kraft af sit erhverv udsætter andre for fare, når man faster, så må man gerne undlade at faste de dage, der kan være vanskelige.«

Heftig debat i Venstre

Den megen debat om muslimers evne, eller - mener nogen - mangel på samme til at udføre job som eksempelvis buschauffør under ramadanen, blev født af et blogindlæg i BT begået af nuværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Her skrev hun blandt andet:

‘Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag,' skrev Støjberg med henvisning til, at fastende muslimer på dagen - 21. maj - hverken måtte spise eller drikke i tidsrummet kl. 02.54 til kl. 21.29.

Den holdning er siden blevet mødt med skepsis og kritik. Blandt andet gik Arriva ind i debatten med følgende kommentar:

»Vi forholder os ikke politisk, men meget lavpraktisk og pragmatisk til det. Vi har aldrig oplevet nogen uheld eller ulykker, som kunne relateres til en fastende chauffør. Vi har aldrig haft en fastende chauffør, der er blevet dårlig. Så det er de facto ikke et problem for os,« sagde pressechef i Arriva, Pia Hammershøy Splittorff.

Også i Venstres egen folketingsgruppe gik bølger angiveligt højt, efter Støjberg udmelding. Blandt andet skal næstformand Kristian Jensen været gået i rette med Inger Støjberg, mens finansordfører Jacob Jensen kritiserede hende på Facebook.

Efterfølgende er Inger Støjbergs udmeldinger i blogindlægget blevet til nyheder i det store udland. Medier som New York Times, The Guardian, nyhedsbureauet AFP samt russiske RT har alle bragt historien.

Fredag aften har BT forsøgt at få en kommentar fra ministeren. Indtil videre uden held.