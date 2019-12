Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse ser positivt på den nationale handlingsplan, der skal forebygge rygning.

Flere organisationer roser den tobakshandleplan, som et bredt flertal i Folketinget onsdag nåede til enighed om.

Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse er tilfredse med indholdet i aftalen, der blandt andet får søde smagsstoffer ud af e-cigaretter og indfører røgfri skoletid i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

- Sammen med de højere priser på tobak er den nye nationale handleplan mod børn og unges rygning et stort og vigtigt skridt mod en røgfri generation i 2030, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, i en skriftlig kommentar.

Kræftens Bekæmpelse er ikke mindst tilfreds med, at der bliver røgfri skoletid på alle grundskoler, kostskoler, efterskoler og på alle ungdomsuddannelser, der har optag af børn og unge under 18 år.

Tobak skal desuden gemmes væk i butikker, og der bliver krav om standardiserede cigaretpakker.

Over 13.000 danskere dør hvert år som følge af rygning, og blandt andet Kræftens Bekæmpelse har bedt politikerne om at lave en samlet indsats.

- Den er nu en realitet, og det vil vi rose regeringen og aftalepartierne for, siger Jesper Fisker.

Lægeforeningen sender ligeledes roser i retning af S-regeringen samt Enhedslisten, SF, De Radikale, Alternativet, Venstre og De Konservative, der er de øvrige partier bag aftalen.

- For Lægeforeningen har det længe været en mærkesag, at alle tobaks- og nikotinprodukter skulle omfattes af samme regler, siger formand Andreas Rudkjøbing i en skriftlig kommentar.

- Vi glæder os særligt over resultatet, som vil beskytte vores børn og unge bedre mod at begynde at ryge og blive afhængige af nikotin.

- Det er meget glædeligt, at vi nu kan tilbyde vores børn og unge røgfri fællesskaber i skoletiden med indførslen af røgfri skoletid i både folkeskoler og på alle ungdomsuddannelser.

- Det har været et fokuspunkt for Lægeforeningen, fordi ni ud af ti unge starter med at ryge, før de er fyldt 20 år, så det er et stærkt indsatsområde på vej mod en røgfri fremtid, siger formanden.

/ritzau/