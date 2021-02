Aftale skal hjælpe elever efter coronahjemsendelse. Børns Vilkår og Bupl vil have mere fokus på trivsel.

Et bredt politisk flertal har torsdag afsat 600 millioner kroner til at sætte ind over for elever og studerende, som har været hjemsendt under corona.

I aftalen er der både fokus på faglige løft og trivsel. Men balancen mellem de to er lidt skæv. Det mener Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, som gerne havde set et større fokus på trivsel.

- Generelt vil jeg hilse aftalen velkommen, for det er der virkelig behov for. Men balancen mellem det faglige løft og trivsel er lidt skæv.

- Jeg tror ikke, man kommer i mål med faglige løft, uden man har sikret trivslen i klasserne, siger Rasmus Kjeldahl.

Størstedelen af pengene i aftalen - 390 millioner kroner - er målrettet til faglige løft frem mod sommer.

Det kan være tovoksenordning, mindre klasser og mindre trivselsgrupper, hvor en lærer eller pædagog mødes med en gruppe elever udenfor.

88 millioner kroner går til trivselsindsatser, mens de sidste 110 millioner kroner går til uddannelsesforlængelser på erhvervsuddannelserne.

Heller ikke pædagogernes fagforbund, Bupl, mener, at der er nok fokus på trivselsarbejdet i aftalen, hvor der blandt andet er afsat 15 millioner kroner til indsatser i fritidsklubberne.

- Den lange periode med ensomhed, sociale afsavn og manglende relationer har påvirket børn og unge i alle aldre.

- Derfor havde vi gerne set, at man havde skruet helt op for trivselsarbejdet, siger faglig sekretær Lars Søgaard Jensen.

I aftalen lægges der vægt på, at det bliver skolerne selv, der skal prioritere, hvilke indsatser der lokalt giver bedst mening.

Her håber Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, at fokus vil være på det brede fællesskab i klassen, og at det ikke målrettes en særlig gruppe.

- Man bør arbejde med klassefællesskabet bredt, da det er langt flere end de traditionelt udsatte, som er faldet af hesten.

- Vi håber på et større fokus i praksis på trivselsindsatserne, end det fremgår af aftalen, siger direktøren.

Det er lagt op til, at der skal komme et idékatalog med inspiration til, hvilke indsatser som ifølge forskning har gode effekter.

- Alt hvad der kan styrke klassefællesskaberne, vil der være stort behov for de kommende måneder, siger Rasmus Kjeldahl.

/ritzau/