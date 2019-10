Kodeordet er realisme, og derfor er 55 procents reduktion i CO2 i 2030 vældig godt, mener DI og Dansk Energi.

Når klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) fredag mødes med sine ministerkolleger i de øvrige EU-lande, vil han argumentere for, at EU skal skærpe målet for CO2-reduktion i år 2030 til 55 procent.

Det er på papiret et godt stykke under det danske mål på 70 procent for samme årstal, men det er ikke desto mindre en vældig god nyhed.

Det mener både Dansk Industri og Dansk Energi.

- I min optik er det godt, at Danmark forsøger at skabe en koalition i stedet for bare at springe frem og råbe et tal højt, hvor de andre lande vil sige: Det er blevet lige vidtløftigt nok, siger direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard.

Han er derfor specielt tilfreds med, at regeringen har valgt at gå i en koalition med en række andre lande herunder Frankrig, Sverige og Spanien, da det er sådan "EU fungerer". Man opnår ikke noget på egen hånd, påpeger han.

- Vi har længe sagt, at EU-målet skulle være 55 procent. Vi har bedt den danske regering om at støtte det, og det er vi selvfølgelig glade for, at de nu gør, siger Aagaard.

Det er fortsat uvist, hvordan de øvrige EU-lande vil reagere på det holdningspapir, som Danmark og 2030-koalitionen lægger frem på mødet.

Men østeuropæiske lande har længe trukket hårdt i håndbremsen. Omkostningerne for virksomheder og almindelige mennesker er alt for store, hvis man går så hurtigt frem med den grønne omstilling.

Hos Dansk Industri er man på linje med den danske regering.

- Vi har høje klimaambitioner i Danmark. Men det er endnu bedre, hvis vi kan finde løsningerne i et samspil med vores omverden, siger Troels Ranis, som er branchedirektør for energi og klima i DI i en skriftlig kommentar.

Fredagens ministermøde i Luxembourg er vigtigt, mener han, fordi det er der, man kan bane vejen for et solidt og ambitiøst klimamandat før FN's klimakonference i Santiago til december.

Desuden peger han på, at høje ambitioner i EU kan være med til at sænke omkostningerne i Danmark. Det kan "styrke danske virksomheders konkurrenceevne og løfte klimaindsatsen til et endnu højere niveau".

