Minister vil lære unge om konsekvenser ved digitale krænkelser. Men oplysning er ikke nok, siger organisation.

I løbet af ingen tid kan en video eller et billede af et intimt øjeblik ende uoverskueligt mange steder på de sociale medier og på internettet.

Det kan have store konsekvenser for både offeret og krænkeren. Derfor lancerer regeringen mandag en kampagne, der skal oplyse unge om digitale krænkelser.

Men en kampagne er langtfra tilstrækkelig. Sådan lyder det fra paraplyorganisationen Digitalt Ansvar, der repræsenterer aktører, som arbejder på at bekæmpe digitale krænkelser.

- Det er rigtig positivt, at man sætter fokus på området, siger Ask Hesby Krogh, der er næstformand i Digitalt Ansvar.

- Men det er ikke nok. Vi bliver nødt til at have skærpet lovgivningen på området, for når det her materiale først er ude på nettet, så spredes det som en steppebrand.

Organisationen foreslår, at der indføres lovgivning, som forpligter sociale medier til at reagere hurtigere. Det vil hjælpe med at bremse delingerne af det krænkende materiale tidligere.

I Frankrig og Tyskland er der i dag lovgivning, der stiller de største sociale medier til ansvar.

I Tyskland skal åbenlyst ulovligt indhold fjernes inden for 24 timer, fra det er opdaget eller anmeldt.

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) lancerer kampagnen på vegne af regeringen. Det er hans overbevisning, at det først og fremmest handler om oplysning og digital dannelse.

- Vi vil gerne have, at den her kampagne bidrager til, at man bliver opmærksom på, hvad man ikke må, og at det har store personlige konsekvenser, siger ligestillingsministeren.

Flere partier i rød blok har dog presset på for at få lavet lovgivning, så sociale medier som eksempelvis Facebook og Instagram står mere direkte til ansvar.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har også erkendt, at der er behov for at se på, om de værktøjer, der er i dag, er hensigtsmæssigt.

Samme melding kommer fra Mogens Jensen:

- Det er muligt, at der også er nogle politimæssige redskaber, der skal skærpes. Men det er justitsministeren, der tager sig af det, siger han.

- Først og fremmest handler det for mig om at komme ud med budskabet om, at digitale krænkelser er ikke tilladte, og at det kan føre til hård straf.

Kampagnen med hovedbudskabet "Digitale krænkelser koster" skal køre på de sociale medier. Den henvender sig til folkeskolernes ældste klasser og unge på ungdomsuddannelser.

En forskningsrapport fra 2018 lavet af Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at 12 procent af drenge mellem 16 og 20 år og to procent pigerne har videresendt et billede med seksuelle undertoner uden samtykke.

Tre procent har oplevet, at et billede af dem selv blev videresendt uden deres tilladelse.

Hvis kampagnen er en succes, skal der ifølge ministeren være sket en forbedring i tallene, når der igen bliver målt.

Ask Hesby Krogh pointerer dog, at digitale krænkelser ikke kun er et problem blandt unge. Der også er voksne mænd og kvinder, som bliver udsat for at få billeder og videoer delt.

Ministeren mener, at det er fornuftigt at starte med at oplyse unge.

- Det er jo her, at vi opdrager fremtidens generationer, der lever digitalt. Så det er et godt sted at sætte ind, siger Mogens Jensen.

