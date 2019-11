Aftale om seniorpension mangler en myndighed til at visitere og udbetale pengene. Derfor forsinkes ydelsen.

En ordning om seniorpension, der blev aftalt før valget, træder næppe i kraft som ventet 1. januar. Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er der ingen til at tildele den, fordi forligspartierne ikke vil have, at kommunerne står for det.

Det skriver TV2.

Den tidligere VLAK-regering under Lars Løkke Rasmussen (V) indgik før valget i juni en aftale med De Radikale og Dansk Folkeparti om at oprette ordningen.

Aftalen er, at personer, der opfylder en række særlige krav, kan forlade arbejdsmarkedet seks år før tid og få en seniorpension, indtil de når pensionsalderen.

To af kravene er, at man har været på arbejdsmarkedet i 20-25 år og har en arbejdsevne på højest 15 timer om ugen.

Aftalen træder i kraft fra 1. januar, men ifølge ministeren altså uden at blive til virkelighed, fordi der ikke er aftalt, hvem der skal tildele den.

- Principielt kan det træde i kraft fra 1. januar. Det kræver så, at kommunerne tildeler den. Det er der så ikke stor lyst til blandt forligsparterne, og så skal vi etablere en ny myndighed. Og så kommer det til at tage længere tid, siger han til TV2.

For at ydelsen kan tildeles skal en myndighed undersøge, om personerne, der søger om ydelsen, lever op til kravene. Men det er ikke aftalt, hvilken myndighed der skal gøre det.

Ifølge Venstre er det ministeren - hvis parti vel og mærke ikke var med i aftalen oprindeligt - der har været for langsom med at komme med en løsning.

Socialdemokratiet har i det forståelsespapir, som et-parti-regeringen har skrevet med sine støttepartier, tilsluttet sig aftalen.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, siger, at kun ministeriet har tilstrækkeligt fagligt indblik i, hvordan en ny ordning kan skures sammen.

Ydelsen bliver på mellem cirka 16.000 og 19.000 kroner. Det er forventet, at omkring 130 personer årligt forventes at gå fra at arbejde fuldtid til seniorpension.

Derudover forventes en række personer fra andre ydelser og nedsat tid blive flyttet over på seniorpension.

/ritzau/