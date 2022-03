»Rabler det for dig, Jan?«

Sådan har det lydt fra flere i tv-kendissen Jan Swyrtz' omgangskreds de seneste uger, efter at han proklamerede sig selv som spidskandidat for Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne.

Det var tv-værten – som mange nok kender fra TV3-programmet 'Luksusfælden' – nemlig slet ikke, ifølge partiets kommunikationschef og medstifter Jeppe Søe.

Han var kun på en liste af mulige kandidater – en liste, der talte over 100 personer, som Jeppe Søe tidligere har fortalt til B.T

I flere sms'er, som Jan Swyrtz har vist B.T., står det dog sort på hvidt, at han er blevet betragtet som en af partiets spidskandidater.

Blandt andet i en sms fra partiets sekretariatsleder, Jakob Engel-Schmidt, 17. februar 2022.

'Vi betragter dig som en af vores kommende spidskandidater,' skriver Jakob Engel-Schmidt blandt andet til Jan Swyrtz, der på det tidspunkt har holdt et møde med henholdsvis sekretariatslederen selv 25. januar i Snapstinget og 1. februar med Lars Løkke Rasmussen.

Et møde, hvor Lars Løkke Rasmussen også skulle have tilkendegivet over for Jan Swyrtz, at han skulle være spidskandidat i Østjylland for den tidligere Venstre-mands nye parti. Såfremt Swyrtz valgte at stille op.

Jan Swyrtz har selv haft sine tvivl, men valgte alligevel at fortælle ugebladet Se og Hør, at han var valgt som spidskandidat for Moderaterne.

Hvordan kan det være, at du alligevel melder det ud offentligt, når du indtil da ikke har været helt afklaret?

»Jamen, ja, jeg har været i tvivl, og det var jeg i virkeligheden også, da jeg sagde det«.

Burde du ikke have haft en ordentlig afklaring på plads med Lars Løkke Rasmussen og partiet, inden du melder noget ud til en journalist?

»Jo, men du skal huske på, at fra deres synspunkt er jeg manden. De slås for mig. Det er op til mig 100 procent.«

Derfor stiller Jan Swyrtz sig også uforstående over for, at Jeppe Søe ikke bare lukkede historien ned, men i stedet begyndte at stille spørgsmålstegn offentligt ved, hvad Jan Swyrtz havde sagt.

»Den her sag viser, at han er famlende amatør,« siger Jan Swyrtz, der hellere havde set, at kommunikationsmanden havde holdt sig til at sige »ingen kommentar«.

I stedet gik han skridtet videre og påstod, at der slet ikke var taget stilling til Jan Swyrtz' kandidatur.

»Jeg kan bekræfte, at han har taget kontakt til os, men vi har slet ikke taget stilling til, hvem der kommer til at stille op for os. Han står på en liste af potentielle navne, men den står der flere end 100 personer på,« sagde Jeppe Søe til B.T. 8. marts.

Det er faldet 'Luksusfælden'-værten for brystet, fordi det ifølge ham stiller spørgsmålstegn ved hans troværdighed.

»Er en pressemand ikke i stand til at håndtere de små historier – som det her egentlig er – så er det svært at forestille sig, hvordan han skal håndtere de store sager, der kommer i fremtiden,« siger Jan Swyrtz.

»Måske har Lars Løkke nogle folk bag sig, som ikke er dygtige nok,« tilføjer han.

Du siger, det er Jeppe Søe, der skaber problemet, men man vil jo også kunne sige, at det er dig, der skaber balladen ved at gå ud i pressen i første omgang?

»Helt enig, jeg ved bare ikke, at jeg skaber et problem. De har på intet tidspunkt sagt til mig, at jeg ikke må melde noget ud. De bliver ved med at sige til mig, at de betragter mig som spidskandidat.«

»Jeg var ikke personligt i tvivl. Det var op til mig, hvad jeg ville, så hvis jeg melder ud i pressen, at nu vil jeg være spidskandidat, så stod det ved magt.«

Den 57-årige tv-vært regner nu med, at hans politiske karriere er død. Allerede inden den kom i gang.

»Jeg tror næppe, der er nogen som helst partier, som tænker, at 'vi vil gerne have Jan med'. Det er jo tydeligt, at jeg ikke har kendt de uskrevne politiske regler.«

B.T. har kontaktet både den politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, kommunikationschef Jeppe Søe og sekretariatschef Jakob Engel-Schmidt.

Jakob Engel-Schmidt ønsker ikke at udtale sig, men henviser til Jeppe Søe. Det har ikke været muligt at få kontakt til Lars Løkke Rasmussen.

Jeppe Søe mener ikke, der har været uklarhed i partiet om, hvem der skal være spidskandidat, eller at det er blevet meldt fejlagtigt ud til Jan Swyrtz.

»Vi har gennem hele forløbet sagt det, som det er. Han er ikke kandidat, og han har ikke været kandidat, for kandidater bliver valgt af medlemmerne. Jakob Engel-Schmidt har bekræftet, at vi var interesseret, men det er medlemmernes parti,« siger han.

Han fortæller, at det er Jan Swyrtz' beslutning at trække sig fuldstændig fra Moderaterne.

»Alle medlemmer kan melde sig som kandidat – ligesom de kan i alle andre partier. Herefter beslutter medlemmerne, hvem der bliver kandidat. Det har jeg også meddelt ham, så han er på ingen måde smidt ud af partiet.«

Jeppe Søe mener ikke, at sagen vil få nogen betydning for Moderaterne.

»Jeg tror ikke, det kommer til at påvirke Moderaterne, for vi siger sandheden, og det er, at vi ingen kandidater har endnu,« afslutter han.