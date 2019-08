Næstformand Kristian Jensen (V) har ikke meget at sige til formand Lars Løkkes søndagsvideo på Facebook.

Lars Løkke Rasmussen (V) genopstiller som Venstres formand ved partiets næste landsmøde.

Det slog Løkke endnu engang fast søndag aften i en video på Facebook, hvor Løkke også tilføjede, at han gerne ser landsmødet fremrykket, så der efter en tid med intern uro kan komme styr på formandskab og den politiske linje.

Hidtil har Kristian Jensen (V) meddelt, at han planlægger at genopstille som næstformand. Men det er ikke mange ord, som Kristian Jensen kommer med dagen efter Løkkes seneste melding.

- Jeg synes, det er godt at få en afklaring, inden Folketinget åbner. Derudover har jeg ingen kommentarer, siger Jensen til TV2.

Uroen i Venstre er taget til efter sommerferien og har Løkke og Kristian Jensen i hovedrollerne.

Det begyndte med, at Kristian Jensen i et interview med Berlingske undsagde Løkke og dennes tanker om en mulig SV-regering. Derefter brød uroen ud i offentligheden.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Kristian Jensen. Ritzau har blandt andet spurgt, om han fortsat kan bekræfte, at han genopstiller som næstformand. Eller om der er ændringer i forhold til hans position i partiet.

Kristian Jensen har været næstformand i Venstre siden 2009.

Men under valgkampen inden sommerferien slog Løkke fast, at det ikke er en naturlov, at næstformanden bliver den næste formand i Venstre.

Efter planen skal Venstres landsmøde finde sted 16.-17. november. Men Løkke ser det gerne fremrykket, så det finder sted inden Folketingets åbning i oktober. En ny dato skal drøftes i weekenden af Venstres hovedbestyrelse.

Venstreprofiler som Jakob Ellemann-Jensen, Sophie Løhde, Karen Ellemann, Tommy Ahlers, Lars Christian Lilleholt, Jan E. Jørgensen, Troels Lund Poulsen og Ulla Tørnæs har udtrykt støtte til Løkke.

/ritzau/