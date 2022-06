Lyt til artiklen

De er rasende på regeringen og kalder situationen for en skandale, når det kommer til den lovede tiårsplan for psykiatrien.

De hårde ord kommer fra blandt andre Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, efter han har læst B.T.s artikler om emnet.

De seneste afsløringer i serien om Danmarks psykiatri viser nemlig klart, at børn og unge er hængt til tørre, når det kommer til hjælp fra Sundhedsvæsenet.

»Det er nogle dybt alarmerende tal. Der ligger konkrete menneskeskæbner bag hver eneste afvisning. Det er en katastrofe for den enkelte, for systemet og for de pårørende,« siger han.

En aktindsigt hos landets fem regioner viser, at 27,9 procent af alle henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien blev afvist i perioden 2021 frem til maj 2022.

Det er 9.623 gange, at et barn er blevet afvist i psykiatrien.

I samme periode i voksenpsykiatrien er 21,9 procent af alle henvisninger blevet afvist, svarende til 31.369.

Per Larsen, der er sundhedsordfører for De Konservative, spærrer ligeledes øjnene op, da han får tallene at vide og ser de ikkeeksisterende forhandlinger som et kæmpe problem.

»Det er så forfærdeligt. De (Socialdemokratiet, red.) har været i regering i tre år, og der ligger et fremragende oplæg klar fra Sundhedsstyrelsen, og så er der stadigvæk ikke taget initiativ til noget. Det er skræmmende,« slår han fast.

Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, mener, at regeringen nøler og sjofler psykiatrien ved ikke at åbne for forhandlinger.

»Den slags tal kigger man på med dyb, dyb forundring. Min umiddelbare reaktion er: ‘Hvad sker der lige?!’«

»Det her er levende mennesker, som lever en forfærdelig tilværelse. Det handler også om forældre og søskende, som bliver slidt op, fordi deres kære år efter år ikke får den nødvendige hjælp,« siger hun.

Peder Hvelplund venter ligeledes med spænding på den dag, regeringen indkalder til forhandlinger.

»Det er mildt at sige, at jeg er ekstremt hidsig over, at regeringen ikke har indkaldt til forhandling. Det er fuldstændig uforståeligt og et gigantisk svigt.«

Overvejer du selvmord? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05

Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Vi giver dig svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive til os op til seks gange

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17

Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

B.T. har gennem flere uger forsøgt at få et svar fra Sundhedsministeriet på, hvornår der bliver indkaldt til forhandlinger. Det har ikke været muligt.

B.T. har ligeledes gennem flere uger forsøgt at få et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke om psykiatrien. Det har ikke været muligt.

Han oplyser dog i et skriftligt svar, at regeringen agter at levere på forståelsespapirets del om ti-års-plan for psykiatrien i denne valgperiode.

B.T. har også forsøgt at få et interview med ‘børnenes statsminister’ Mette Frederiksen om problemerne i børne- og ungepsykiatrien. Hun henviser til Magnus Heunicke.