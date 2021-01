Sundhedsministeren ventes mandag at give ordførere en status på smitteopsporing og udrulning af vacciner.

Folketingets sundhedsordførere er mandag igen indkaldt til et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Emnerne vil ifølge Ritzaus oplysninger være, hvordan det går med vaccinationen og smitteopsporing.

Mødet indledes om formiddagen og vil foregå som en videokonference.

Ifølge flere ordførere er der ikke forventninger om yderligere restriktioner eller et eventuelt pressemøde efter. Det vil i givet fald være op til regeringen.

Der ventes blandt andet at blive givet en status for, hvordan det går med at vaccinere borgerne i Danmark.

Frem til søndag morgen var 40.541 personer registreret som vaccineret med den første af de krævede to doser. Det svarer til 0,69 procent af befolkningen ifølge Statens Serum Institut (SSI).

De fleste af dem, der har påbegyndt vaccinationen, er mellem 50-59 år.

Udbredelsen af en særlig smitsom variant af coronavirus fra Storbritannien - kendt som B117 - vækker også bekymring og har ført til diskussion om, hvorvidt smitteopsporingen er god nok.

Det tager et par uger, fra en person er påvist smittet, til myndighederne er klar over, om det er med den britiske variant. Og ikke alle, der testes for corona, bliver testet for den britiske variant.

Sundhedsministeren er blevet bedt om at se på, at briterne venter op mod 12 uger med at give stik nummer to med vaccinen. Det skyldes, at det britiske sundhedssystem er under hårdt pres.

Dermed kan flere blive vaccineret. Men det er uvist, om vaccinen vil være lige så god, hvis andet stik ikke kommer inden for tre uger, som producenterne Pfizer og BioNTech anbefaler.

