Hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet tør tro på, at vurderingssystem er klar til tiden.

For anden gang måtte skatteminister Karsten Lauritzen (V) onsdag meddele, at det længe ventede nye ejendomsvurderingssystem i Skat bliver forsinket.

Fordi et underliggende sagsbehandlingssystem ikke er testet tilstrækkeligt, udskydes ibrugtagningen af systemet nu med et år.

Og spørgsmålet er, om den nye deadline så kan holdes. Dennis Flydtkjær, der er skatteordfører for Dansk Folkeparti, er ikke sikker.

- Man sidder som politiker og frygter, at det ikke bliver sidste gang. Det håber jeg, at det er, men det gjorde jeg også sidste gang, vurderingerne blev udsat.

Jesper Petersen, der er skatteordfører for Socialdemokratiet, er også bekymret.

- Jeg har hørt formuleringer, der kan blive en kattelem for, at der kan komme nye forsinkelser senere hen, siger han.

Problemet er ifølge Jesper Petersen, at det giver usikkerhed til et boligmarked, hvor man ikke ved, hvor meget man skal betale i skat af en given ejendom fremover.

Og så betyder forsinkelser, at staten fremover går glip af 700 millioner kroner i ejendomsskat hvert år.

- Det er ærgerligt for danskerne og boligejerne, at det her sker., Det er jo heller ikke gratis.

- Det kommer til at koste 700 millioner kroner hvert år, og de penge kunne være brugt på andre ting, man gerne ville prioritere, siger Jesper Petersen.

Dennis Flydtkjær mener dog ikke, at man har ret meget andet valg end at acceptere forsinkelserne og håbe, at der kommer styr på arbejdet med systemet.

- Det er med hånden på ryggen, for hvad skal vi gøre? Vi er så langt henne i processen, at vi ikke bare kan stoppe nu, for så har vi ingenting, siger han.

/ritzau/