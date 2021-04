Det er ikke godt nok, hvis problemerne på fødestuer skal skydes til forhandlinger i efteråret, siger EL og DF.

Landets pressede fødeafdelinger - og de fødende selv - kan ikke vente på, at en større sundhedsaftale bliver forhandlet til efteråret.

Det siger Enhedslistens sundhedsordfører, Pernille Skipper, efter et samråd med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sidste uge.

Partiet har stillet et beslutningsforslag, der skal pålægge ministeren at indkalde til forhandlinger før sommerferien. Et beslutningsforslag, der kan forvente støtte fra Dansk Folkeparti.

- Det er slet ikke hurtigt nok at skulle skyde det til forhandlinger om en stor sundhedsaftale. Det er jo noget, der rækker over flere år, hvor penge bliver taget lidt ad gangen.

- Så kan det blive både 2023, 2024 eller 2025, inden der rent faktisk kommer forbedringer. Og kvinderne venter jo ikke med at føde, til en stor aftale bliver udmøntet, siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt.

Også SF har tidligere meddelt, at partiet vil se hurtig handling på området, der har fået stor fokus siden en række historier fra landets fødeafdelinger fik medieomtale over nytår.

Det kulminerede politisk i et samråd med Magnus Heunicke i slutningen af marts. Her erklærede han sig enig i, at situationen ikke er tilfredsstillende. Men sagde samtidigt, at der skulle ses på det til de kommende forhandlinger om en sundhedsaftale.

- Det var positivt, at ministeren var med på, at der skal være grundlæggende rettigheder for fødende.

- Den dårlige nyhed var til gengæld, at han skød det til det længste hjørnespark, man har set længe. Nemlig en større sundhedsaftale, der skal forhandles senere i år, siger Enhedslistens Pernille Skipper.

Hun mener, at der er risiko for, at forhandlingerne om fødeafdelingerne som del af en større sundhedsaftale vil blive "udskudt og jappet igennem".

- Vi kender problemerne og er enige om diagnosen. Så der er ingen grund til, at vi ikke kan gå i gang med forhandlingerne nu.

- Jeg ville ønske, at vi kunne kigge de kvinder, der er gravide nu, i øjnene og sige, at vi når forbedringer, de kan mærke. Det kan vi ikke engang forvente, hvis vi går i gang før sommerferien, siger Pernille Skipper.

At forbedre forholdene for fødende er en del af det forståelsespapir, regeringen blev dannet på baggrund af. Og Liselott Blixt undrer sig over, at der ikke er leveret på området.

- Vi blev kritiseret sønder og sammen af Socialdemokratiet for de penge, vi fik sat af på en finanslov. De skulle nok sørge for, at nu skulle der ske noget.

- Nu sidder man, to år efter at man fik regeringsmagten, og siger, at man vil vente til en sundhedsaftale.

Enhedslistens beslutningsforslag kommer i Folketingssalen i næste uge, der skal pålægge regeringen at indkalde til forhandlinger på området før sommerferien. Og her kan de regne med Dansk Folkepartis støtte, siger Liselott Blixt.

