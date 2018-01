FixMinOpgave vil sælge i udlandet ved forbud mod opgavesalg. Vanskeligt, hvis folk fortsætter udefra, mener V.

København. På sigt kan det blive nødvendigt at få et forbud mod salg af eksamensopgaver behandlet i EU.

Sådan lyder det fra undervisningsordfører Anni Matthiesen (V), efter at direktøren bag virksomheden FixMinOpgave har meddelt, at han blot vil flytte foretagendet til udlandet ved et dansk forbud.

Hos FixMinOpgave kan gymnasieelever købe sig til færdige eksamensopgaver eller hele studieretningsprojekter.

- Man kan sige, at det er altid vanskeligt, hvis folk stadig bliver ved med at bryde lovene udefra. Nu har vi aftalt med ministeren, at hun får juristerne til at finde ud af, hvordan loven skal skrues sammen.

- Men hvis det stadig bliver et problem må vi se, om vi skal have noget op på EU-plan, det kan være næste skridt, siger ordføreren.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fortæller onsdag i Berlingske, at hun er indstillet på at forbyde salg opgaver med henblik på snyd. Både Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF baller op.

Direktøren bag FixMinOpgave, Frederik Drews, forsvarer sin virksomhed med, at gymnasieelever er presset af at være dygtige i alle fag, hvis de vil leve op til drømmestudiets karakterkrav.

- Jeg er ikke enig med ham. Det er ikke ensbetydende med, at det er ok at snyde. Der har været krav i mange år, siger Anni Matthiesen.

