»Putin har lavet mange ulykker i verden. Han skal ikke også ødelægge vores velfærdssamfund.«

Hvis statsminister Mette Frederiksen skulle gå med overvejelser om at udskyde nogle af de tungeste og dyreste af regeringens velfærdsløfter for at bruge flere penge på forsvaret, bliver det uden opbakning fra SF.

Sådan lyder det nu fra regeringens normalt mest loyale støtteparti.

»Det her bliver en politisk kamp. Det er helt sikkert. Vi har ikke tænkt os at gå på kompromis på nogen måde. Hverken med vores velfærdsløfter eller vores høje, grønne ambitioner,« siger SFs politiske ordfører, Karsten Hønge.

Statsministeren har allerede flere gange den seneste uge sagt, at det bliver nødvendigt at bruge »markant flere penge« på forsvaret, og at krigen i Ukraine med al sandsynlighed vil komme til at få store konsekvenser for dansk økonomi.

Tal fra Finansministeriet har vist, at det vil koste mindst 18 milliarder om året at hæve forsvarsudgifterne til to procent af BNP.

I SF er de for så vidt også enige i, at der skal bruges flere penge på forsvaret – i hvert fald lige nu

»Det er klart, at vi er nødt til at opgradere vores forsvar. Men det giver jo ingen mening at finde et stort milliardbeløb til forsvaret, hvis de lige nu ikke kan omsættes fornuftigt. Så bliver det for meget symbolpolitik. Det er, som om der er gået konkurrence om at bruge flest penge på forsvaret lige nu,« siger Karsten Hønge.

Finansministeriets tal viser, at det kommer til at koste 18 milliarder om året at bruge to procent ekstra på forsvaret. Samtidig har I lovet, at der hvert år skal bruges flere penge, i takt med der bliver flere ældre. Hvordan er der penge til det hele?

»Jeg accepterer ikke præmissen, selvom jeg godt har set nogle af de borgerlige komme med det argument om, at nu bliver vi på grund af en akut krise nødt til at rykke ved vores velfærd, fordi man skal bruge flere penge på forsvaret.«

Men hvis regeringen kommer og siger, at der godt kan blive penge til særligt prioriterede områder, men at der også vil være nogle velfærdsområder, der ikke kan få så mange penge, fordi der skal bruges flere penge på forsvaret, hvad siger I så?

»Klart nej. Det er vi ikke parate til at acceptere. Men vi har gode erfaringer med, at vi til enhver tid kan diskutere med den her regering. Vi har gode erfaringer med, at vi nok skal finde hinanden.«

Med al respekt, så plejer det måske også at være opfattelsen, at det er et samarbejde, hvor det er jer i SF, der ender med at bøje jer over for regeringen?

»Sådan synes jeg ikke helt, det har været. I S har vi sat tydelige aftryk på meget de sidste par år. Lige nu er det bare vigtigt for os, at man ikke bruger en akut krise til at smide en hel masse penge efter forsvaret permanent uden at tænke sig om, siger Karsten Hønge og fortsætter:

»Det er klart, at det her bliver en udfordring. Men vi er bare ikke villige til at acceptere, at den akutte krise på nogen måde skal koste på velfærden. Mette Frederiksen kan ikke bruge det her som en undskyldning. Putin har lavet mange ulykker i verden, man han skal altså ikke også ødelægge vores velfærdssamfund.«