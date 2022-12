Lyt til artiklen

Først forlod Puk Elgård pludselig sin post som forkvinde for Børnerådet.

Nu står en række tidligere medlemmer frem og retter en skarp kritik af Børnerådet, som de mener, er blevet parkeret.

»Hvorfor har man et børneråd, hvis man i det mindste ikke engang spørger, hvad det kan bidrage med,« siger Hanne Hartoft, lektor i social- og børneret ved Aalborg Universitet og medlem af Børnerådet fra 2019 til 2022, til Jyllands-Posten.

Børnerådet har til opgave at varetage børnerettigheder blandt andet i forbindelse med ny lovgivning.

»Jeg vil være børnenes statsminister,« har det flere gange lydt fra fungerende statsminister Mette Frederiksen. Foto: Ida Marie Odgaard

Men nu kan Jyllands-Posten gennem en række aktindsigter og udsagn fra nyligt aftrådte medlemmer fortælle, at rådet i de seneste år har følt sig kørt ud på et sidespor.

Manglende inddragelse i relevante lovgivningsforløb, udflytning af arbejdspladser og en generel undervurdering af rådets kompetencer er blot brudstykker af den massive kritik, som de tidligere medlemmer retter mod regeringen.

Det er både »frustrerende« og »uhensigtsmæssigt«, lyder det fra Hanne Hartoft, der understreger, at en enorm faglig viden går tabt ved forhandlingsbordet.

En kritik, der er særligt opsigtsvækkende, fordi fungerende statsminister Mette Frederiksen flere gange har slået sig op på at være 'børnenes statsminister'.

Puk Elgård har i syv år været vært på 'Go' morgen Danmark' på TV 2. Foto: Agnete Schlichtkrull / DR

Ifølge tidligere forkvinde Puk Elgård er rammerne for arbejdet alt for underprioriteret, hvilket betyder, at man »ikke kan arbejde ambitiøst med børns rettigheder, vilkår og trivsel«. Det skriver hun i et bekymret brev til regeringen.

Det er op til den nye socialminister at udpege en ny formand.

Med henvisning til de nuværende regeringsforhandlinger har Socialdemokratiet ikke ønsket at stille op til interview.