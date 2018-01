Det er helt på sin plads at stille statsministeren spørgsmål om hans relation til storfiskere, mener Wammen.

København K. Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, mener, at det "giver anledning til stor undren, at der tilsyneladende er så tætte forbindelser mellem kvotekonger og storfiskere og så landets statsminister".

- Derfor er det helt på sin plads, at der bliver stillet spørgsmål om det her, siger Wammen på vej ind til et samråd med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Her skal statsministeren forklare, om han har givet fyldestgørende oplysninger under et tidligere samråd med Folketingets miljø- og fødevareudvalg om sin relation til de storfiskere, der også omtales som kvotekonger.

Wammen svarer ikke direkte på spørgsmålet om, hvorvidt der er nogen grund til at tro, at statsministerens relation til storfiskerne skulle have påvirket Venstres politik.

- Jeg kan konstatere at regeringen med næb og kløer forsvarer kvotekongerne, selv om et flertal i Folketinget har sagt, at der skal være skrappere regler, siger Wammen.

- Jeg håber naturligvis ikke, at der er foregået noget som helst, som ikke er efter bogen. Men der er kommet mange oplysninger frem de sidste dage om relationerne mellem statsministeren og kvotekongerne.

- Derfor synes jeg, at det er godt, at statsministeren får lejlighed til at forklare sig, siger Socialdemokratiets politiske ordfører.

Både Enhedslisten og Alternativet anser det for at være et principielt spørgsmål om åbenhed.

- Min opgave er at kæmpe for åbenhed, så befolkningen selv kan komme med de relevante vurderinger, siger Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding.

- Det væsentlige er, at han lægger alting åbent frem. Hvilke donationer har han fået, hvilke gaver har han fået, og hvor meget partistøtte har de givet til Venstre? Det er sagens kerne, siger Gjerding.

