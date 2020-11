Et langt samråd formildede ikke oppositionen, når det kommer til fødevareministerens ageren i minksag.

Politikere fra blå blok har ikke meget til overs for fødevareminister Mogens Jensens (S) svar på et halvanden times langt samråd om aflivning af mink.

Ministeren skulle forklare omstændighederne bag, at regeringen onsdag i sidste uge besluttede, at alle mink i Danmark skal slås ned. Efterfølgende er det kommet frem, at der ikke var lovhjemmel til at beordre raske mink uden for smittezoner aflivet.

Fødevareminister Mogens Jensen har både sagt, at der ikke var tid til at få lovhjemlen på plads, samt at han ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel.

- Samrådet afspejler en regering, der har gjort alt dette her meget lemfældigt. Der er meget af det, Mogens Jensen siger, der er usammenhængende, og hvor begge dele ikke kan være sand, siger medlem af fødevareudvalget for Venstres Thomas Danielsen.

På samrådet kunne Mogens Jensen ikke svare på, hvornår han i weekenden fik at vide, at regeringen og han var ved at bryde grundloven. Også det har oppositionen svært ved at tro på.

- Jeg nægter at tro på, at ministeren ikke kan huske, hvornår han fik at vide, at han havde brudt grundloven. Hvis man får en så alvorlig besked, så kan man naturligvis huske det, siger Thomas Danielsen.

Både Venstre og De Konservative mener, at Mogens Jensen bør trække sig.

- Ingen er i tvivl om, at ministeren har brudt loven og har vidst det. Man kan ikke blive siddende som minister, når man har ødelagt tusindvis af menneskers liv og et helt erhverv på et ulovligt grundlag, siger De Konservatives Rasmus Jarlov, mens Thomas Danielsen siger:

- Vi har ikke fået mere tillid til ministeren. Det er usammenhængende og skifter fra dag til dag, hvad han svarer. Det betyder, at man ikke kan have tillid til ham.

Beslutningen om, at minkene skulle slås ned, blev i første omgang meldt ud af statsminister Mette Frederiksen (S). Derfor mener Rasmus Jarlov heller ikke, at ansvaret er Mogens Jensens:

- Det interessante er, hvor involveret statsministeren også har været. Pilen peger også på Mette Frederiksen.

- Vi kan som opposition ikke vælte regeringen. Så det er støttepartierne, der skal vise, om de har rygrad og tør sætte grænser for regeringen. Eller om de accepterer lovbrud så grove og åbenlyse som dette her.

/ritzau/