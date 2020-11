Det er stærkt kritisabelt, at fødevareministeren ikke langt hurtigere stoppede aflivning af mink uden lov.

Liberal Alliance, Venstre og De Radikale kritiserer alle fødevareminister Mogens Jensen (S) for øjensynligt at reagere på viden om lovbrud ved at forsøge at få lovhjemmel og ikke ved hurtigt at stoppe lovbruddet.

Det siger partierne efter et samråd med ministeren om den ulovlige ordre om at slå alle mink i Danmark ned.

Under samrådet forklarede Mogens Jensen, at han, da han blev vidende om den manglende lovhjemmel, forsøgte at skaffe den ved at kontakte Folketingets partier søndag morgen.

- Lever man i et retssamfund, så stopper man selvfølgeligt ulovligheden først. Det er ikke sådan, at man opdager, man kører over for rødt, og så bare fortsætter.

- Det øjeblik, man finder ud af, at instruksen er ulovlig, så må den stoppes, siger Venstres erhvervsordfører Torstens Schack Pedersen efter samrådet.

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, var af præcis samme opfattelse. Han noterede sig det symbolske i, at fødevareminister Mogens Jensen valgte at tage bagdøren efter samrådet og ikke svare på spørgsmål fra pressen.

- Vi blev en smule klogere på regeringens ånd og tankegang. Da regeringen finder ud af, at der er givet en ulovlig ordre, er det at forsøge at dække deres bagdel ved at finde et politisk flertal. I stedet for at stoppe aflivningen, sagde han og fortsatte:

- Selvfølgelig skal man stoppe ulovligheden med det samme.

Mens det altså senest stod klart for Mogens Jensen, at der var givet en ulovlig ordre søndag, sendte Fødevarestyrelsen først et korrigerende brev til minkavlerne tirsdag. Ministeren forklarede på samrådet, at det skyldtes tekniske problemer.

Det er en forklaring, som hverken Alex Vanopslagh eller Torsten Schack Pedersen har meget til over for.

- Det er helt absurd. Den ulovlige ordre bliver givet af statsministeren på et pressemøde. Skal man tage ministerens ord for gældende, så, da han bliver opmærksom på, at ordren er ulovlig, så går der mailproblemer i den. Sådan noget pjat, siger Torsten Schack.

- Hvis regeringen bliver opmærksom på en ulovlighed, den har igangsat på et pressemøde, så er det vel ikke for meget at forlange, at den indkaldte til et pressemøde, stoppede orden og erkendte, at den havde brudt grundloven.

Heller ikke De Radikales Kristian Hegaard er tilfreds med ministerens ageren. Partiet afventer dog en redegørelse onsdag, inden det vil træffe en afgørelse om, hvorvidt det har tillid til Mogens Jensen.

- Her forventer vi, at få flere svar, end vi har fået indtil nu. Nu skal vi se redegørelsen, hvor jeg håber og tror, vi får nogle svar.

- Men det er klart, at når man træffer så drastisk en beslutning, som det er at aflive 17 millioner mink, så må man - når man finder ud af, at der ikke er lovgrundlag - stoppe ordren. Om det skete, kom vi ikke meget nærmere i dag, siger Kristian Hegaard.

