Det er ikke muligt for Folketingets Ombudsmand at komme til bunds i sagen om eksborgmester Anna Mee Allerslevs brug af Øens Murerfirma til renoveringen af hendes lejlighed.

»Der har været en række uenigheder mellem kommunen, Anna Mee Allerslev og det pågældende entreprenørfirma om de præcise forhold med hensyn til renovering af lejligheden,« siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og slår fast:

»Det kræver en fagkundskab og nogle redskaber for at trænge til bunds i de præcise økonomiske mellemværender, som vi ikke har. Det kan vi ikke komme endeligt i mål med, ligesom Københavns Kommune heller ikke kunne.«

Hvem kan så?

»Det kan jeg ikke svare på bedre, end du kan. Jeg tør ikke bedømme, om branchesagkyndige kan vurdere det mere præcist. Ombudsmandsinstitutionen kan i hvert fald ikke,« siger Jørgen Steen Sørensen.

Han har netop offentliggjort en redegørelse, hvor han konkluderer, at Allerslev var inhabil i sager vedrørende Øens Murerfirma, efter hun lånte et lokale hos firmaet til en fødselsdagsfest i august 2014.

Men Allerslevs brug af den kommunale samarbejdspartner Øens Murerfirma til renoveringen af sit private hjem kan han ikke komme til bunds i.

Sagen var blot en ud af en lang række sager mellem hende og murerfirmaets ejer, Jan Elving.

Allerslev gik i 2017 af som beskæftigelses- og integrationsborgmester, efter at B.T. havde afsløret, at hun bad en direktør i kommunen om at hjælpe Øens Murerfirma med en byggetilladelse. Historien kom i forlængelse af sagen om hendes lån af rådhuset til sit bryllup.

På sit sidste pressemøde sagde hun, at murerfirmaet havde lavet noget murerarbejde på badeværelset i hendes lejlighed.

Arbejdet viste sig dog at være langt mere omfattende, da B.T. måneder senere kunne afdække, at Øens Murerfirma havde stået for totalrenoveringen af hendes lejlighed for 1,8 millioner kroner.

Dokumenter og e-mail i byggesagen, som B.T. kom i besiddelse af, afslørede, at Allerslev havde fået nedslag i prisen for arbejdet.

I Københavns Kommunes undersøgelse af forløbet konkluderede revisionsfirmaet KPMG, at grundlaget for prisnedslaget på 77.500 kroner ikke var dokumenteret.

Det fik eksperter til at undre sig over nedslaget og stille spørgsmålstegn ved, om der var foregået noget strafbart.

Men Ombudsmanden undersøger slet ikke spørgsmål om strafbare forhold, siger Jørgen Steen Sørensen.

»Det her er en undersøgelse af Københavns Kommune og ikke en undersøgelse af Anna Mee Allerslev. Spørgsmål om eventuel strafbar bestikkelse måtte i givet fald undersøges af politiet,« siger Ombudsmanden.

Allerslevs advokat, Bjarke Vejby, har ikke ønsket at kommentere denne artikel, men skriver i en kommentar til Ritzau, at 'ethvert udsagn om bestikkelse er ubegrundet'.