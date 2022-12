Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligere justitsminister og mangeårigt medlem af Venstre åbner op for noget, som mange af de folkevalgte, som netop nu forhandler om regeringsgrundlag, er ganske lorne ved.

Nemlig at tage Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne med i en SV-regering. Det fortæller han i et indlæg til Berlingske.

»Dette kan brolægge vejen for et venligere, mere åbent og frit Danmark. Lavere skat, friere valg, forstandig klimapolitik, der faktisk flytter noget – sund konkurrence frem for kontrol i den offentlige sektor. Og derudad friere arbejdsmetoder med større arbejdsglæde som resultat blandt de ansatte,« skriver Søren Pind.

Der har også under forhandlingerne været meget tale om, at tage SF og Radikale Venstre med i regering, men det advarer Søren Pind imod.

Han kalder det »ikke rationelt« og advarer mod »parlamentarisk kaos.«

Søren Pind peger på, at den politiske situation over tid har ændret sig og bruger det som en forklaring på, hvorfor han mener at det kan blive en succes med en regering hen over midten.

Gennem de sidste 20-30 år har Socialdemokratiet tillagt sig en stram udlændingepolitik. Omvendt har »det borgerlige Danmark købt velfærdssamfundet,« skriver han.

»Der er opstået konsensus. Det eneste, man diskuterer, er procenter,« skriver han.