Ifølge Information kan praksis hos myndighederne have givet børn et statsborgerskab, der ikke er anerkendt.

En lang række børn, der er født i Danmark af mødre, der ikke er danske statsborgere, og hvis fædre er ukendte, kan fejlagtigt være blevet tildelt deres mors statsborgerskab, selv om de reelt er statsløse.

Det skriver Information.

Flere lande tillader nemlig ikke umiddelbart, at en mors statsborgerskab overføres til hendes barn.

Blandt de 25 lande, hvor barnet ikke kan overtage morens statsborgerskab, er Syrien, Somalia, Irak, Libanon, Iran og Jordan.

Hvis barnets far er ukendt, kan det dermed betyde, at barnet reelt er statsløst, når det fødes i Danmark. Det medgiver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i et aktuelt folketingssvar til Enhedslistens Peder Hvelplund, skriver avisen.

For et nyfødt barn er der en verden til forskel på, om barnet registreres som statsløst eller med morens statsborgerskab. Et statsløst barn født i Danmark har nemlig en lettere adgang til at få dansk statsborgerskab.

Udlændingestyrelsen har dog haft en fast praksis om, at et barn født i Danmark af en enlig mor har fået morens statsborgerskab. Men de vil reelt være statsløse, hvis morens hjemland ikke anerkender det.

- Det er selvfølgelig ikke godt nok, hvis børn, som er statsløse, registreres som statsborgere i et land, der ikke anerkender dem som statsborgere.

- Der må jo ikke ske fejlregistreringer, og hvad værre er: Børnene kan forblive statsløse, uden at de selv eller deres forældre ved, at de kan blive danske statsborgere, siger seniorforsker og ekspert i indfødsret ved Institut for Menneskerettigheder Eva Ersbøll til Information.

I folketingssvaret fremgår det, at der er 50 børn født i Danmark, hvor faderen er ukendt, og moren kommer fra et land, der ikke dispenserer og lader barnet få morens statsborgerskab.

Det drejer sig om 36 fra Somalia, 12 fra Irak og 2 fra Libanon.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger, at Danmark vil arbejde for at styrke identifikationen af statsløse og i 2020 tage initiativer, der skal sikre en korrekt registrering.

/ritzau/