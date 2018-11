En undersøgelse anslår, at to procent af danskerne inden for det seneste år har været udsat for stalking.

Mange tusind danskere oplever hvert år uønsket opmærksomhed af en eller flere personer.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Justitsministeriet viser, at to procent af de adspurgte voksne danskere har været udsat for stalking det seneste år.

Undersøgelsen konkluderer, at det svarer til mellem 67.000 og 98.000 danskere, hvis man overfører resultatet til hele befolkningen.

De bliver generet af uønskede sms'er og telefonopringninger, som i nogle tilfælde udvikler sig til regulær overvågning og måske endda vold.

Kvinder er ifølge undersøgelsen mere udsatte end mænd, og det samme er lavindkomstgrupper og enlige med børn.

Hele 43 procent af ofrene har været nødt til at lave om på deres hverdagsrutiner, og en femtedel af dem har været hos læge eller psykolog som en konsekvens af stalkingen.

Kun en fjerdedel af ofrene har henvendt sig til politiet. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil derfor på baggrund af undersøgelsen sikre, at den indsats mod stalking, som blev sat i søen i 2016, også virker efter hensigten.

- Det er vigtigt for mig, at ofrene føler, at de trygt kan gå til politiet og få hjælp også på dette område.

- Borgerne skal ikke være i tvivl om, at deres anmeldelse tages alvorligt og behandles ordentligt og korrekt, siger han i en kommentar til rapporten.

Det var Papes forgænger, Søren Pind (V), der lancerede "Stop stalking"-initiativet i 2016.

Blandt tiltagene var blandt andet forbedrede muligheder for et strakstilhold til stalkeren, en informationskampagne og nedsættelse af et rådgivende forum for stalking.

/ritzau/