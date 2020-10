Klokken var lige slået 10.30 onsdag formiddag, da et internt magtopgør i De Radikale genantændte de flammer, som har brændt under partiet, siden Morten Østergaards sexismesager kom frem.

Det var den radikale profil Ida Auken, som på Facebook gik direkte i kødet på partiets nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen.

»Allerede fredag under pressemødet vidste jeg, at Sofie Carsten Nielsen ikke fortalte hele sandheden. For jeg har fortalt hende om en anden særdeles alvorlig sag for tre år og fire måneder siden i juni 2017. Jeg har siden erfaret, at denne sag er den ene af de tre personalesager,« skriver Ida Auken onsdag på Facebook.

Ida Auken sendte lørdag en mail til folketingsgruppen, hvor hun direkte skriver, at hun i 2017 fortalte både Sofie Carsten Nielsen, landsformand Svend Thorhauge og partisekretær Lars Buur Nielsen om Morten Østergaards krænkelse af en ung kvinde på Folkemødet samme år.

Sofie Carsten Nielsen dækkede over Østergaard i stedet for at tage opgøret, siger Ida Auken. Falske og partiskadelige påstande, svarer den nye radikale leder.

I 2018 gjorde Ida Auken – ifølge hendes selv – igen Sofie Carsten Nielsen opmærksom på Østergaards krænkende adfærd i festlige lag.

Da B.T. første gang skrev om mailen mandag, benægtede Sofie Carsten Nielsen ethvert kendskab til Ida Aukens påstand.

»Jeg er ikke blevet orienteret om en sag om Morten Østergaard for tre år siden,« sagde hun i et skriftligt svar.

Onsdag gentog Sofie Carsten Nielsen sit udsagn på Facebook.

»At Ida vælger at slynge falske påstande om mig og vores landsformand ud på nuværende tidspunkt, kan jeg ikke se som andet end et forsøg på at destabilisere partiet,« skriver hun.

De Radikale har valgt Svend Thorhauge som ny landsformand i stedet for Klaus Frandsen, der forlader posten efter seks år.

Det samme gjorde landsformand Svend Thorhauge, som ifølge Ida Auken også kendte til Østergaards adfærd over for kvinder.

»Jeg kender ikke til det møde i 2017, Ida Auken omtaler,« skriver Thorhauge på Twitter og pointerer:

»Vi havde HB-møde i går (tirsdag, red.) med fuldt fremmøde, men uden hendes deltagelse. Det ville have klædt hende, at hun havde fremført sit ærinde der.«

Tilbage står det åbne spørgsmål: Hvem lyver?

Er det Sofie Carsten Nielsen, som holder urokkeligt fast i, at hun ikke kendte til konkrete sexismesager med Morten Østergaard før i fredags, da han selv skrev om tre personalesager fra 2016 og 2017 på Facebook?

Eller taler Ida Auken usandt, når hun påstår, at Sofie Carsten Nielsen i tre år har vidst, at Morten Østergaard havde krænket en kvinde?

Sikkert er det dog, at De Radikales partisekretær i 2017 fik kendskab til den krænkelsessag med Morten Østergaard, som Ida Auken påstår, at hun også informerede Sofie Carsten Nielsen om.

Morten Østergaard melder sin afgang efter gruppemøde i den Sorte Diamant København. Sofie Carsten Nielsen overtager titlen som politisk leder hos de Radikale.

Tilbage står en intern magtkamp, hvor Sofie Carsten Nielsen – indtil videre – har en samlet hovedbestyrelse på sin side, mens Ida Aukens fremtid i partiet er uvis.

»Jeg går ud fra, Ida Auken selv har gjort sig overvejelser om sin fremtid,« lyder det fra Sofie Carsten Nielsen til TV 2.

Den interne magtkamp begyndte allerede i sidste uge og kulminerede på det næsten syv timer lange gruppemøde, som kostede Morten Østergaard sin post i partiet.

Det var også på det møde, at Sofie Carsten Nielsen vandt en beskidt valgkamp over Martin Lidegaard med stemmerne 12-4.

Martin Lidegaard efter at De Radikale har holdt gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag, i den Sorte Diamant i København, onsdag den 7. oktober 2020.

Efterfølgende fortalte Martin Lidegaard, at en gammel episode på et dansegulv blev brugt mod ham under mødet i Den Sorte Diamant.

»Jeg har også selv nævnt – og det kan jeg lige så godt gøre her med det samme – en sag, hvor jeg ikke selv har nogen som helst erindring, men hvor Sofie Carsten Nielsen har fortalt mig, at for nogle år siden er der en, der følte, at jeg måske kom for tæt på et dansegulv. Og det var den sag, der ligesom blev nævnt (på gruppemødet, red.),« sagde Lidegaard dagen derpå.

Ifølge B.T.s oplysninger var stemmerne på Lidegaard – foruden ham selv – Jens Rohde, Marianne Jelved, Lotte Rod, mens Ida Auken ikke havde stemmeret, fordi hun er sygemeldt fra Folketinget med stress.

Onsdag var der dog fuldstændig tavshed fra både Martin Lidegaard, Jens Rohde og Marianne Jelved.