Venstres omstridte fiskeriordfører Thomas Danielsen er ikke længere dét. Og det på trods af, at han indtil for nylig har optrådt som netop fiskeriordfører i et interview med Børsen, og at han indtil for nylig stadig stod som besidder af ordførerskabet på sin egen og partiets hjemmeside.

Men det er han ikke længere. Det skriver Ekstra Bladet.

»Erling (Bonnesen, red.) overtog i forbindelse med Thomas’ barsel, hvorefter der kom lidt uro på området,« siger den tidligere gruppeformand for Venstre, Søren Gade.

Beslutningen om at Erling Bonnesen beholdt Thomas Danielsens ordførerskab på fiskeriområdet fandt sted i foråret, efter Thomas Danielsen kom tilbage efter et halvt års barsel. Intet er officielt meldt ud om skiftet, hvilket ifølge avisen er imod kutymen i Venstre.

»Vi valgte, at Erling blev på området for at få kontinuitet, da der var kommet ny minister (Karen Ellemann, red.),« siger Søren Gade.

Da Thomas Danielsen udtalte sig som fiskeriordfører i maj, havde Erling Bonnesen været partiets ordfører på området i syv måneder. Ifølge avisen kendte Borgens andre fiskeriordførere heller ikke til skiftet.

Ekstra Bladet har talt med Thomas Danielsen, der afviser, at skiftet har noget at gøre med hans personlige forhold til storfiskeren John-Anker Hametner Larsen.

»Aftalen i gruppen var, at Erling kørte forhandlingerne for mig, mens jeg var på barsel. Men forhandlingerne fortsætter, og så har vi aftalt, at han bare gør dem færdige,« siger Thomas Danielsen og forklarer den manglende udmelding med, at det ikke er 'breaking news'.

Karen Ellemann lægger også vægt på, at Thomas Danielsen sagtens kan blive udnævnt fiskeriordfører til Venstre sommergruppemøde.

Avisen afslørede sidste år, at Thomas Danielsens private firma fik en pengeindsprøjtning i millionklassen fra storfiskeren John-Anker Hametner Larsen. Ifølge avisen har storfiskeren også støttet den nu tidligere fiskeriordførers valgkampagne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (im) og fru Solrun (tv) er søndag d. 22. januar 2017 til nytårstorsk i Thyborøn i forbindelse med den årlige indsamling for LøkkeFonden, der hjælper drenge, der har svært ved at finde deres plads i samfundet. Til højre ses fiskeskipper John Anker Hametner fra Thyborøn. . (Foto: Morten Stricker/Scanpix 2017) Foto: Morten Stricker Statsminister Lars Løkke Rasmussen (im) og fru Solrun (tv) er søndag d. 22. januar 2017 til nytårstorsk i Thyborøn i forbindelse med den årlige indsamling for LøkkeFonden, der hjælper drenge, der har svært ved at finde deres plads i samfundet. Til højre ses fiskeskipper John Anker Hametner fra Thyborøn. . (Foto: Morten Stricker/Scanpix 2017) Foto: Morten Stricker

Meget tyder på, at Hametner Larsen har et tæt forhold til partiet Venstre. Han har blandt andet foræret Lars Løkke Rasmussen en uge i sit sommerhus Skagen, der er opgjort til en værdi af 10.000 kroner. Statsministeren bekræftede selv sommerhusopholdet overfor Ekstra Bladet i januar i 2018. Få måneder forinden havde han kaldt det for »upassende«, at insinuere, at han »kendte kvotekonger« i et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Hametner Larsen har også indsamlet over 1,2 millioner kroner til Løkkefonden ved at arrangere torskegilde i Thyborøn siden 2014. Her er Lars Løkke Rasmussen personligt mødt op for at deltage.