For tre år siden indgik EU en aftale med Tyrkiet om at forhindre flygtninge og migranter i at komme til EU.

18. marts 2016 blev Tyrkiet og EU enige om en aftale, der skulle forhindre flygtninge og migranter fra at komme via Tyrkiet til EU.

Aftalen blev indgået, da antallet af flygtninge fra borgerkrigen i Syrien var på sit højeste.

Siden har den fået massiv kritik fra blandt andre ngo'er, der arbejder i områder, hvor mange migranter og flygtninge kommer til fra Tyrkiet.

Forholdene kritiseres oftest for at være kummerlige med overfyldte lejre.

Alligevel ses aftalen som en stor succes i Bruxelles, fortæller Marlene Wind, professor ved Københavns Universitet med stor indsigt i EU.

- Ser man på, hvor mange migranter og flygtninge der kommer til EU sammenlignet med før Tyrkiet-aftalen, er der tale om et signifikant fald.

- Og det bliver i Bruxelles set som en stor succes. Ikke mindst, fordi man har vist borgerne i EU, at man kan handle og gøre noget effektivt, siger hun.

En af de ngo'er, der oplever konsekvenserne af Tyrkiet-aftalen, er Læger Uden Grænser. Organisationen er til stede på flere græske øer, blandt andet Lesbos, der ligger få kilometer fra Tyrkiet.

I dag sidder sårbare mennesker fast på øen i en overfyldt flygtningelejr, fortæller Caroline Willemen, der er ansvarlig for Læger Uden Grænsers aktiviteter på Lesbos.

- Med Tyrkiet-aftalen indførte man, at folk generelt skulle sendes tilbage til Tyrkiet igen. Men dem, der ankom til de græske øer, skulle blive her, mens de fik behandlet deres asylsag.

- Her på Lesbos betyder det blandt andet, at man har en lejr med plads til omkring 3000 mennesker, men hvor der lige nu bor 5000. I løbet af året er det dog tidligere steget til op mod 9000, for der er normalt færre om vinteren.

Læger uden grænser driver to klinikker på øen, der særligt fokuserer på børns fysiske og mentale helbred samt traumatiserede voksne.

De overfyldte lejre går ud over beboernes helbred, fortæller Caroline Willemen.

- Særligt om vinteren ser vi mange luftvejsinfektioner hos børnene, fordi folk bor i telte og overfyldte containere. Derfor kan forældrene ikke skærme deres børn ordentligt for vejret.

- Vi ser også meget, der relaterer sig til dårlig hygiejne. Det være sig diarré og infektioner. Mentalt påvirker det også børnene. De får angst, panikanfald, de udvikler sig langsomt, og i ekstreme tilfælde ser vi også selvskadende adfærd.

Læger Uden Grænser melder også om, at situationen på Samos er forværret. Der bor ifølge organisationen 4000 mennesker i en lejr beregnet til 648.

Ifølge Eurostat, EU's statistikkontor, var antallet af registrerede illegale i EU i 2017 faldet med 71 procent sammenlignet med året 2015.

Fra 2016 til 2017 faldt antallet med 37 procent til 618.780 personer, der blev registreret i EU uden et lovligt opholdsgrundlag.

