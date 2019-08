Landets nye statsminister, Mette Frederiksen (S), har etableret et nyt regelsæt for regeringens rådgivere. På den måde er Frederiksens højre hånd - den omstridte Martin Rossen - sikret en rekordløn for sin rolle som rådgiver.

Med de nye regler er Martin Rossen nemlig undtaget det lønloft, som ellers er en del af reglerne for rådgiverne.

Og det er noget, der vækker opsigt og forargelse hos Jens Rohde,der sidder i Folketingets Præsidium for De Radikale. Det fortæller han i et interview med DR.

»Hvad skal vi med et regelsæt, hvis en statsminister bare kan ændre på det efter for godt befindende? Det burde være åbenbart for enhver, at vi bliver nødt til at have nogle regler, der er forankret i Folketinget og ikke i Statsministeriet,« siger Jens Rohde.

Da Martin Rossen blev ansat som særlig rådgiver og stabschef i Statsministeriet for lidt over en måned siden, lød reglerne, at særlige rådgivere maksimalt måtte tjene 1,07 millioner kroner i årsløn.

Med Mette Frederiksens ændringer i reglerne er max-lønnen forhøjet til 1,143 millioner kroner eksklusiv pension, skriver DR. Reglerne indeholder dog en undtagelse, som medfører, at Martin Rossens løn er væsentligt højere end dette.

Undtagelsen lyder, at statsministerens stabschef har såkaldte 'særlige vilkår'.

Ifølge DR betyder dette, at Martin Rossens årsløn ligger på intet mindre 1,23 millioner kroner - ekslusiv pension -, mens den ligger på 1,44 millioner kroner inklusiv pension. Det er den højeste løn nogensinde for en statsministers særlige rådgiver.

Martin Rossen har været Mette Frederiksens højre hånd, siden hun blev beskæftigelsesminister tilbage i 2011.

Efter hun blev valgt til statsminister, har Martin Rossen - udover stillingen som stabschef - også fået en plads i regeringens centrale koordinations- og økonomiudvalg, hvor der ellers tidligere udelukkende har siddet ministre.

Mette Frederiksen var selv ude og forsvare ændringerne i forvaltningstraditionen i et interview med Berlingske i sidste uge.

»Vi har ministerstyre og ikke teknokrati i Danmark. Hvis ikke ministeren er stærk, så er der kun en anden part, der kan være det. Og det er embedsmændene,« sagde hun til avisen.

Den forklaring overbeviser dog ikke Jens Rohde, som til DR fortæller, at han vil tage sagen op i Folketingets ledelse for at få regler, der er lavet i Folketinget i stedet for Statsministeriet.

DR har konfronteret Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, med Martin Rossens skyhøje løn.

Ordføreren fortæller, at Rossens undtagelse fra lønloftet skyldes, at den rolle, han er tiltænkt i et nyt politisk sekretariat, er anderledes fra de øvrige særlige rådgivere.

»I det, det er en anden funktion og er en særlig rolle at være stabschef, gælder der så også nogle andre vilkår,« siger han til mediet.