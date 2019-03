En pinedød nødvendighed og samfulde 377 millioner kroner værd.

Eller det rene hul i hovedet og den mest unødvendige investering i nyere tid.

Meningerne er delte i stokrose-idylliske Mariager om, hvorvidt det er en fremragende idé eller det modsatte at etablere en omfartsvej rundt om byen for at føre tung trafik væk fra bykernen.

Siden de tre regeringspartier Venstre, Konservative og Liberal Alliance sammen med forligspartneren Dansk Folkeparti for godt en uge siden præsenterede resultatet af et stort og omfattende trafikforlig om udbyggelse af vejnettet på udvalgte steder rundt om i Danmark, har netop omfartsvejen uden om Mariager og byens 2.500 indbyggere været det helt store samtaleemne hos bageren, på torvet, i blomsterbutikken, i SuperBrugsen og på havnen.

»Vi har stadig til gode at se en by, der har fået lagt en omfartsvej rundt om sig, og hvor handelslivet blomstrer,« siger Anni Andersen, som udover at være formand for Mariager Handel har drevet Kirkepladsens Blomster gennem 30 år. Foto: Bo Amstrup Vis mere »Vi har stadig til gode at se en by, der har fået lagt en omfartsvej rundt om sig, og hvor handelslivet blomstrer,« siger Anni Andersen, som udover at være formand for Mariager Handel har drevet Kirkepladsens Blomster gennem 30 år. Foto: Bo Amstrup

Og har på de sociale medier fået sindene i kog, så der i ophedede øjeblikke er røget nogle fuldfede finker af panden.

DFs trafikordfører Kim Christiansen bor i Mariager. Og flere mener, at en kommende omfartsvej rundt om byen er et direkte resultat af netop dét. Altså en politisk handel, hvor der er “givet noget i porten” mod at få forliget i hus.

»Det er så hamrende useriøst, hvad der foregår. Det er rigtigt, at jeg bor i området, men jeg skal altså bo et eller andet sted. Det har været et årelangt ønske fra borgergrupper i Mariager fra diverse politikere at få en omfartsvej,« siger DFs trafikordfører Kim Christiansen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere »Det er så hamrende useriøst, hvad der foregår. Det er rigtigt, at jeg bor i området, men jeg skal altså bo et eller andet sted. Det har været et årelangt ønske fra borgergrupper i Mariager fra diverse politikere at få en omfartsvej,« siger DFs trafikordfører Kim Christiansen. Foto: Thomas Lekfeldt

En udlægning Kim Christiansen afviser på det kraftigste:

»Det er så hamrende useriøst, hvad der foregår. Det er rigtigt, at jeg bor i området, men jeg skal altså bo et eller andet sted. Det har været et årelangt ønske fra borgergrupper i Mariager fra diverse politikere at få en omfartsvej. Jeg sidder her med en aftale til 112,7 milliarder, og der har i øvrigt været arbejdet med det siden 2012. Også inde i ministeriet. Og nu har vi fundet finansieringen til den her strækning. Jeg vil gerne vedgå, at der så er sat rigeligt med penge af, men det er fordi, vi ikke kender den reelle linjeføring, og derfor er vi nødt til at lægge 40 procent oven i budgettet. Det er fuldstændig legitimt,« siger Kim Christiansen.

Den tunge trafik skal med en ny omfartsvej til 377 mio. kroner ledes udenom Mariager og dens 2.500 indbyggere. Men en omfartsvej vil dræne og dræbe handelslivet, mener nogle. Mens andre har det stik modsatte synspunkt. Foto: Bo Amstrup Vis mere Den tunge trafik skal med en ny omfartsvej til 377 mio. kroner ledes udenom Mariager og dens 2.500 indbyggere. Men en omfartsvej vil dræne og dræbe handelslivet, mener nogle. Mens andre har det stik modsatte synspunkt. Foto: Bo Amstrup

»Det er hul i hovedet. Der er jo slet ikke behov for det. Den tunge trafik kører nede ved havnen. Det var meget bedre at bruge penge på at renovere skolen eller plejehjemmet. Det ville gøre gavn. Men en omfartsvej er der altså ikke behov for i Mariager,« siger Heidi Nielsen, Foto: Bo Amstrup Vis mere »Det er hul i hovedet. Der er jo slet ikke behov for det. Den tunge trafik kører nede ved havnen. Det var meget bedre at bruge penge på at renovere skolen eller plejehjemmet. Det ville gøre gavn. Men en omfartsvej er der altså ikke behov for i Mariager,« siger Heidi Nielsen, Foto: Bo Amstrup

Som understreger, at han ikke personligt er plaget af tung trafik. Og i øvrigt har opstillingskreds på Djursland.

Anni Andersen er formand for Mariager Handel. Hun har meget svært ved at se det geniale i en omfartsvej rundt om byen. Tværtimod frygter hun, at det vil være den sikre vej til yderligere butiksdød blandt de lokale.

»Vi hører argumentet om, at den tunge trafik skal væk fra de brostensbelagte gader. Men sagen er, at det er et problem, der praktisk talt ikke er der mere. Det var det tidligere, da bl.a. foderstoffen og Rema 1000 lå inde midt i byen. Men det gør de ikke længere. Jeg vil vove den påstand, at 90 procent af de lastbiler, der kommer ned gennem gaderne her, er nogle, der har et ærinde her, fordi de skal levere varer.

Så den trafik vil en omfartsvej jo ikke ændre på. Med en ny vej rundt om Mariager frygter jeg og mange andre forretningsdrivende derimod, at byen vil blive drænet for handlende. Vi har stadig til gode at se en by, der har fået lagt en omfartsvej rundt om sig, og hvor handelslivet blomstrer,« siger Anni Andersen, som udover at være formand for handelsstandsforeningen har drevet Kirkepladsens Blomster gennem 30 år.

»Jeg kunne godt finde andre ting at bruge de penge bedre på. Men kommer den omfartsvej, så kommer den,« siger Peter Andersen. Foto: Bo Amstrup Vis mere »Jeg kunne godt finde andre ting at bruge de penge bedre på. Men kommer den omfartsvej, så kommer den,« siger Peter Andersen. Foto: Bo Amstrup

Heidi Nielsen, som arbejder i Urtekram i udkanten af byen, er født og opvokset i Mariager. Hun er ikke i tvivl om, at passussen om en omfartsvej til 377 millioner kroner er resultatet af en politisk studehandel.

»Det er hul i hovedet. Der er jo slet ikke behov for det. Den tunge trafik kører nede ved havnen. Det var meget bedre at bruge penge på at renovere skolen eller plejehjemmet. Det ville gøre gavn. Men en omfartsvej er der altså ikke behov for i Mariager,« siger Heidi Nielsen, inden hun går videre sammen med sin 80 kilo tunge sankt bernhard “Bonnie”.

Peter Andersen er vejmand og ansat i Park & Trafik i Mariagerfjord Kommune. Han er ikke indigneret modstander af en ny vej rundt om byen.

Men han har som så mange andre temmelig svært ved at se behovet.

»Dem, der kommer til Mariager, de kommer her, fordi det er deres mål. Man falder ikke lige forbi, med mindre man vil hertil. Så jeg kan ikke se, at en omfartsvej vil ødelægge noget for handelslivet,« siger Allan Kristensen. Foto: Bo Amstrup Vis mere »Dem, der kommer til Mariager, de kommer her, fordi det er deres mål. Man falder ikke lige forbi, med mindre man vil hertil. Så jeg kan ikke se, at en omfartsvej vil ødelægge noget for handelslivet,« siger Allan Kristensen. Foto: Bo Amstrup

Ikke mindst når man tager prisen for en omfartsvej i betragtning.

»Jeg kunne godt finde andre ting at bruge de penge bedre på. Men kommer den, så kommer den,« som han siger.

81-årige Allan Kristensen har boet i Mariager de seneste 28 år. Han mener, handelsstandsforeningens frygt for en omfartsvej er helt ubegrundet. Tværtimod mener han, at hvis der med en ny vej rundt om byen bliver mindre tung trafik langs havnen, så vil det nærmere være til gavn for byen og turismen, fordi det vil få Mariager til at hænge bedre sammen end nu, hvor den ved havnen er delt af den trafikerede Fjordgade.

»Dem, der kommer til Mariager, de kommer her, fordi det er deres mål. Man falder ikke lige forbi, med mindre man vil hertil. Så jeg kan ikke se, at en omfartsvej vil ødelægge noget for handelslivet,« siger han.