Det har kostet knap 2,7 millioner kroner at skrue den omdiskuterede hjemmeside Teenageforældre.dk sammen og markedsføre den til danskerne. Det viser en aktindsigt fra Sundhedsstyrelsen, som B.T. har anmodet om.

»Det er ikke en bøjet femmer værd for skatteborgerne,« siger Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh, som tidligere har kritiseret hjemmesiden.

I marts lancerede Sundhedsstyrelsen hjemmesiden Teenageforældre.dk. Siden er ment som en hjælp til teenageforældre, som savner gode råd til at håndtere deres teenagebørn.

Men hjemmesiden mødte kritik fra både politikere og eksperter, som mente, at brugerne slet ikke ville bruge siden, og at de mange forskellige råd – som for eksempel 'det er vigtigt at tage sig tiden til at tale med dit barn' og 'forældre er rollemodeller for deres børn' – er alt for banale.

Formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, kalder Sundhedsstyrelsens nye hjemmeside for teenageforældre »åndsvagt banal«. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, kalder Sundhedsstyrelsens nye hjemmeside for teenageforældre »åndsvagt banal«. Foto: Ida Marie Odgaard

Nu viser det sig altså, at hjemmesiden har kostet flere millioner kroner.

Omkostningerne er fordelt på 212.169 kroner til at bygge selve hjemmesiden op. Så har Center for Digital Pædagogik taget 259.150 kroner for »research og forslag til konceptudvikling og indholdsproduktion«.

Desuden har kommunikationsbureauet Lead Agency fået 756.200 kroner på at lave i alt 13 små film på hjemmesiden. Syv af filmene er interview med eksperter.

Den sidste store udgiftspost er markedsføring af hjemmesiden, som er løbet op i 680.000 kroner.

Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Mathiesen ,kalder hjemmesiden Teenageforældre.dk for offentligt frås. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Mathiesen ,kalder hjemmesiden Teenageforældre.dk for offentligt frås. Foto: Ida Marie Odgaard

Med de resterende mindre udgifter og moms oveni bliver totalprisen 2.679.690 millioner kroner.

»De råd, som man får derinde, er på grænsen til det grinagtige. For eksempel: 'Hvis dit barn lugter af hash, så kan det være, det ryger hash'. Altså, godmorgen,« siger Alex Vanopslagh

Også Venstre og Nye Borgerlige er kritiske.

»Man kan spørge sig selv, hvordan menneskeheden overlevede, før man havde den her side?« spørger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, sarkastisk og fortsætter:

»Der kan være mange gode grunde til at lave en forebyggelsesindsats på et område, men det skal være på reelle problemer. Det er det ikke her,« siger Martin Geertsen.

Den danske skuespiller Ditte Hansen er blandt de medvirkende. I dette tilfælde spiller hun en teenagemor med udfordringer. Vis mere Den danske skuespiller Ditte Hansen er blandt de medvirkende. I dette tilfælde spiller hun en teenagemor med udfordringer.

Nye Borgerlige mener, der er tale om offentligt frås.

»Den slags kommer af, at denne her regering vil detailstyre borgernes tilværelse ned i mindste detalje. Regeringen mener, at man har ret til at forsøge at få folk til at opføre sig på en særlig måde. Det er formynderi,« siger Lars Boje Mathiesen, sundhedsordfører i Nye Borgerlige.

B.T. har forsøgt at kontakte sundhedsordførere fra Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten, men det er ikke lykkedes at skabe kontakt.

Sundhedsstyrelsen forklarer selv, at danske forældre oplever udfordringer med deres teenagebørn i en sådan grad, at man har sat ind med en kampagne.

»En forældreundersøgelse, som Epinion har lavet for Sundhedsstyrelsen som afsæt for udvikling af forældresitet, viser, at mange forældre oplever, at relationen og dialogen med deres teenager er udfordret. Det gælder for eksempel grænsesætning ift. alkohol, brug af digitale medier og dialogen om trivsel med deres teenager,« skriver Maria Koch Aabel, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, til B.T.