Det krævede antal støtter er nået for borgerforslaget om at forbyde omskæring af drenge.

København. Borgerforslaget om indførelse af 18 år som mindstealder for omskæring af raske børn har opnået det nødvendige antal støtter og er derfor klar til behandling i Folketinget.

Det er en realitet fredag morgen, hvor tælleren, der holder styr på antallet af støtter, passerede 50.000.

Dermed skal forslaget tages op i Folketinget og sendes til afstemning.

Det er medlemmer af foreningen Intact Denmark, der har stillet forslaget. Foreningen arbejder for børns ret til at bestemme over egen krop.

Forslaget blev stillet 1. februar, og det har altså taget fire måneder at nå det påkrævede antal støtter.

Flere af Folketingets partier har udtrykt betænkeligheder ved at begrænse mulighederne for at omskære børn.

Blandt andet er der bekymring for, hvordan andre lande - særligt muslimske - vil reagere, hvis det bliver vedtaget.

/ritzau