Det ventes at koste cirka 25 millioner kroner at fjerne omkring 90 fartøjer, vrag og anlæg i Erdkehlgraven.

En politisk aftale er indgået om rydning af et område med havneslum i København.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), har indgået en aftale, som sikrer en oprydning af Erdkehlgraven, der også kaldes Fredens Havn.

- Min tålmodighed er brugt op. Derfor har jeg bedt Kystdirektoratet om at varsle nye påbud til anlæggenes ejere om, at de skal fjernes nu, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

- Varslingen om påbuddene er allerede meddelt. Man kan godt betragte det som et ultimatum. Enten fjerner de selv anlæggene, eller også gør myndighederne, siger han.

Ejerne af anlæggene i Erdkehlgraven er torsdag og fredag blevet varslet om, at de skal fjerne deres både inden for fire uger.

I alt skal omkring 90 fartøjer, vrag og anlæg fjernes.

Hvis det ikke sker, vil myndighederne indlede arbejdet med at få ryddet op i havnen.

Oprydningen ventes i alt at komme til at koste cirka 25 millioner kroner.

Miljø- og Fødevareministeriet leverer 15 millioner kroner, mens Københavns Kommune står for ti millioner kroner af finansieringen.

Overborgmester Frank Jensen var sidste efterår skuffet over, at der ikke blev sat penge af på finansloven for 2019 til at få ryddet slumområdet.

Han glæder sig over, at der er fundet en løsning.

- Erdkehlgraven har i de seneste år været et voksende problem både socialt og miljømæssigt i form af skrald og møg.

- Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu har fået banet vejen for en oprydning.

- Hovedparten af områdets beboere er socialt udsatte, og vores hjemløseenhed vil være klar med akut hjælp og vejledning til de beboere, der ønsker det i forbindelse med en rydning, siger han.

De mange anlæg og fartøjer har ligget ulovligt opankret i Erdkehlgraven i flere år, og med årene er flere kommet til.

I 2015 fik ejerne påbud om at fjerne dem, men det skete ikke. En stor del af fartøjerne er sunkne eller forladte.

/ritzau/