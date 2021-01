Forskel i trusselopfattelsen kan bestemme, om personer skal straffes for at afbrænde dukker af politikere.

Når personer sætter ild til en dukke med en anden persons ansigt, så er det de omkringliggende omstændigheder, der afgør, om det kan være strafbart.

Det vurderer professor emeritus og strafferetsekspert Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet, efter at både den nuværende statsminister og en tidligere statsminister har kunnet se deres ansigter på brændende dukker.

Der er tale om statsminister Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen, der i dag er løsgænger efter afskeden med Venstre.

Selv om begge har kunnet se dukker med deres ansigt blive brændt, så er det sket under forskellige omstændigheder. Og det kan ifølge Jørn Vestergaard få betydning for, om der har været tale om en strafbar handling.

Mens Lars Løkkes dukke er blevet brændt til et privat sankthansarrangement, er Mette Frederiksens dukke blevet brændt under en demonstration. Det skete sammen med et skilt med teksten "hun må og skal aflives".

- Det er skiltet, der sætter en stor, tyk streg under, at det her kan opfattes som en meget grim og alvorlig trussel.

- Det ville under alle omstændigheder være strafbart i sig selv, også hvis det for eksempel blev fremsat på de sociale medier.

- Kombineret med de andre ting gør det samlet set, at det er ekstra alvorligt, siger Jørn Vestergaard.

Til gengæld vurderer han ikke, at afbrændingen af Lars Løkkes dukke er lige så alvorlig set ud fra et strafferetligt synspunkt.

Det begrunder han med, at afbrændingen formentlig ikke er egnet til at blive opfattet som en trussel.

- Det er nok mere en fjollet og smagløs happening, som kun har et underforstået budskab om, at man ikke kan lide Lars Løkke Rasmussen og hans politik - uden at der i selve situationen ligger, at man har tænkt sig at gå videre end til at afbrænde selve dukken, siger Jørn Vestergaard.

I sagen om afbrændingen af dukken af Mette Frederiksen er indtil videre tre personer blevet varetægtsfængslet.

I den anden sag har Lars Løkke foreløbig fået en undskyldning fra teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL), som har været med til at brænde dukken af ham.

