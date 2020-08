Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har siden 2014 givet Tilsynet for Efterretningstjeneste urigtige oplysninger og begået lovbrud.

Det oplyser tilsynet i en ny rapport. Den indeholder en række alvorlige kritikpunkter.

- Resultatet af disse gentagne brud på den lovbestemte orienteringspligt er, at den legalitetskontrol, som tilsynet i henhold til FE-loven er pålagt at udføre, og som bidrager til legitimeringen af FE's virksomhed, ikke fungerer efter hensigten, lyder det.

I november 2019 modtog tilsynet en mængde materiale fra én eller flere whistleblowere.

Det indleverede materiale indikerer desuden, at "FE's ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område".



Forsvarsminister Trine Bramsen (S) åbner undersøgelse af sag om kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste, der har ført til hjemsendelse af chefen.

/ritzau/



