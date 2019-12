Arveafgiften bliver fastholdt på 15 procent i finansloven for 2020. Men en ekspertgruppe skal se på hvordan.

Den meget omdiskuterede bo- og gaveafgift bliver forhøjet til 15 procent med regeringens nye finanslov fra de nuværende seks procent.

Det er blevet voldsomt kritiseret af både erhvervslivet og blå blok, der mener, at arveafgiften kan ende med at lægge en voldsom byrde på virksomheder, der skifter hænder fra en generation til en anden. Og dermed mindske investeringer og koste job.

Hvordan præcist de nye regler for, hvordan man udregner den værdi, virksomheder der skifter hænder skal vurderes til, skal en ekspertgruppe se på.

- Det vil være en ekspertgruppe, der nu skal starte sit arbejde. Nu skal skatteministeren til at lave det arbejde, siger finansminister Nicolai Wammen (S) om ekspertgruppen og fortsætter:

- Formålet med ekspertgruppen er at lave nogle klarere regler. Men også at sikre, at den indeholder det provenu på en milliard kroner, der er forudsat i aftalen.

I 2016 besluttede den daværende regering gradvist at sænke bo- og gaveafgiften på familieejede virksomheder til fem procent frem mod 2020. Det er den lempelse, regeringen og dens støttepartier nu annullerer.

Det store problem er, hvis man spørger store dele af erhvervslivet, at virksomheder tidligere blev værdisat - når man skulle finde ud af, hvor meget boafgiften skulle være på - meget lavt via den såkaldte formueskattekurs.

Thorning-regeringen ændrede dog dette. Dermed vil den værdi, som boafgiften nu udregnes på baggrund af, være betydeligt højere end sidste gang den lød på 15 procent.

Det er den nød ekspertgruppen nu skal knække. Adspurgt om, hvorvidt Nicolai Wammen tror, at nogen virksomheder vil gennemgå et generationsskifte, inden ekspertgruppen er kommet med et resultat, siger ministeren:

- Jeg forventer, at virksomhederne vil opføre sig fornuftigt og forsvarligt. Der er løbende generationsskifter i virksomheder. Det gælder både store og små.

- Vi vil gerne se på, om man kan indrette det på en endnu klogere måde. Så der bliver større gennemskuelighed, men så vi samtidig får de penge i kassen, der er forudsat.

