I flere år frem til 2016 har Skat manglet overblik over ansøgninger om udbytteskat. Flere kan være gået tabt.

København. Mens udenlandske selskaber har svindlet med udbytteskat og fået udbetalt 12,7 milliarder kroner fra den danske statskasse, kan danskere mangle at få udbetalt deres del.

I en årrække frem til 2016 har Skat nemlig ikke registreret ansøgninger om udbytteskat korrekt, og ansøgninger herom kan derfor være gået tabt.

Det fremgår af en afgørelse fra Folketingets Ombudsmand, der overvejer at bede Skat om at oplyse om problemet på sin hjemmeside.

- Når man taler om udbyttesager, tænker de fleste nok på den store svindelsag, hvor der blev udbetalt for mange penge.

- Men denne undersøgelse har afdækket et problem, der på en helt anden måde kan berøre almindelige skatteborgere, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en meddelelse:

- Det ligger nemlig fast, at mange ansøgninger ikke blev registreret eller journaliseret korrekt, og det kan have ført til, at ansøgninger slet ikke er blevet besvaret.

En borger klagede i 2016 over manglende svar på en ansøgning om refusion af udbytteskat fra 2011. Herefter startede Ombudsmanden en undersøgelse af, om det var et generelt problem.

Undersøgelsen har vist, at der i forbindelse med en af de fire måder, hvorpå der kan ansøges om udbytterefusion, lå 500-1000 ubehandlede ansøgninger.

Omfanget af strandede ansøgninger ved de andre metoder er ikke kendt, skriver Folketingets Ombudsmand.

Siden har Skat ryddet op i sagerne. I 2016 blev ansøgninger behandlet eller besvaret med et foreløbigt svar, men Skat kan ikke udelukke, at ansøgninger er gået tabt, fremgår det af meddelelsen.

