Kulturministeriet gav i starten af maj ny årsag til at nægte aktindsigt i oplysninger om korrespondance.

København. Folketingets Ombudsmand vil undersøge en ny begrundelse om ikke at give aktindsigt i alle oplysninger om regeringens korrespondance med kongehuset om kronprins Frederiks opgaver som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Det oplyser Ombudsmanden på sin hjemmeside.

I slutningen af april konkluderede Ombudsmanden, at brevvekslingen ikke var intern i offentlighedslovens forstand. Derfor er den som udgangspunkt omfattet af retten til aktindsigt.

Det fik journalisten fra Information, der oprindeligt sendte anmodningen, til at sende sin anmodning på ny.

Kulturministeriet frigav nogle oplysninger og tilbageholdt andre med en ny begrundelse. Her lød det, at retten til aktindsigt begrænses "af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser".

Samtidig gøres der brug af en bestemmelse, der omhandler hemmeligholdelse af hensyn til private og offentlige interesser.

Efter en ny klage fra journalisten vil Ombudsmanden nu undersøge, om den nye begrundelse er i orden.

- Jeg finder ikke, at de pågældende dokumenter er interne. Derfor har jeg henstillet til Kulturministeriet igen at tage stilling til journalistens anmodning om aktindsigt.

- Det har ministeriet nu gjort og er kommet frem til, at oplysningerne kan tilbageholdes efter andre bestemmelser i offentlighedsloven. Det er dette spørgsmål, jeg nu ser på, siger Ombudsmanden i en skriftlig meddelelse.

Ombudsmanden har i første omgang bedt Kulturministeriet om at svare på nogle spørgsmål. Dernæst vil journalisten kunne kommentere svaret, og herefter vil Ombudsmanden komme med en ny udtalelse i sagen.

Journalisten fra Information indsendte sin første anmodning om aktindsigt tilbage i september 2016.

Han søgte indsigt i en korrespondance, der gjaldt kronprinsens arbejde i IOC, på et tidspunkt hvor det skulle afgøres, om Rusland skulle udelukkes fra OL i 2016 i Rio de Janeiro på grund af doping.

I IOC stemte kronprinsen for, at russiske atleter kunne deltage ved OL i Rio de Janeiro. Det var i modstrid med, at regeringen med bredt politisk flertal ville udelukke Rusland efter et omfattende statsligt dopingprogram.

/ritzau/