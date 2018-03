Ministerium skal forklare, hvorfor flere sager om alvorligt syge, som er blevet udvist, ikke genoptages.

København. Udlændinge- og Integrationsministeriet skal svare på flere spørgsmål fra Folketingets Ombudsmand om ministeriets håndtering af en dom fra EU om alvorligt syge udviste udlændinge.

Blandt andet skal ministeriet redegøre for, hvorfor en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMK) ikke er relevant for danske sager, der er afgjort, før dommen.

Det skriver Ombudsmanden i et brev til ministeriet.

Sagen stammer fra en dom, hvor domstolen slår fast, at Belgien ikke kan udvise en alvorligt syg georgier.

Dommen faldt 13. december 2016.

15. februar i år vurderer ministeriet, at dommen kan have betydning for en række sager, som ministeriet har behandlet eller ført ud i livet, efter dommen er faldet.

Ministeriet mener ikke, at dommen betyder noget for sager, der blev afgjort eller ført ud i livet, før dommen blev afsagt.

Det vil Ombudsmanden gerne have en forklaring på.

- Hvis dette er korrekt forstået, beder jeg ministeriet redegøre for sit synspunkt, herunder i forhold til almindelige forvaltningsretlige principper om pligt til genoptagelse af sager i tilfælde, hvor myndighedernes retsopfattelse underkendes af domstolene, skriver Ombudsmanden.

Han henviser derefter til to lærebøger i forvaltningsret.

/ritzau/