Undersøgelse afdækker en række fejl, der kan skade borgernes tillid til skattevæsnet, mener ombudsmand.

København. Antydninger af, at en skatteborger har benyttet en firmabil til at køre til sin datters 30-års fødselsdag i København eller af, at man kan forhandle om skattefradraget for en kloakudgift, hører ingen steder hjemme i en saglig skatteforvaltning.

Alligevel er det eksempler, som Folketingets Ombudsmand er stødt på i en undersøgelse af skattemyndighedernes praksis.

- Vi mener at have afdækket en række tilfælde af fejl, som kan være egnet til at skade relationen mellem skatteborgere og myndigheder, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

- Det handler for eksempel om manglende overblik over papirer i sagerne. Og at skattemyndighederne ikke svarer på borgernes argumenter i sagerne.

Dertil kommer, at skattemyndighederne nogle gange udviser en adfærd, der efter ombudsmandens vurdering ikke er tillidsskabende.

- Det kan for eksempel være, at skattemyndighederne ikke opfatter sig selv som en nøgtern og professionel myndighed, men så at sige begynder at forhandle med borgerne om resultatet af en sag.

- Eller at man optræder nedladende og insinuerende over for skatteborgerne.

Ombudsmanden har undersøgt 30 sager. De stammer hovedsageligt fra 2013 og 2014, men er først endeligt afgjort i 2016.

Der er altså tale om en lille stikprøve. Men den vurderes at være repræsentativ for, hvordan sager behandles. Der er ikke tale om, at man har udvalgt sager, hvor der på forhånd var mistanke om, at der var gået noget galt.

Spørgsmål: Hvis alle de her fejl er fundet i bare 30 sager, er der så ikke tale om et kæmpestort problem?

- Vi udtrykker det på den måde, at de 30 sager tegner nogle problemer og fejl, som kan være reelt egnet til at påvirke tilliden til skattemyndighederne, siger Jørgen Steen Sørensen.

- Det er de ord, vi bruger om det.

Skat skriver i et svar på undersøgelsen, at styrelsen ser med stor alvor på kritikken. Skat har taget en række initiativer, der skal sikre, at sagsbehandlingen bliver bedre fremover, og Jørgen Steen Sørensen vil følge nøje med i, om problemerne bliver løst.

- Generelt har det store konsekvenser for stabiliteten i et samfund, hvis borgerne ikke har tillid til myndighederne, siger Jørgen Steen Sørensen.

- Det gælder ikke mindst i forhold til skattemyndighederne. For man kan sige, at hvis borgerne skal overholde spillereglerne, så skal skattemyndighederne også.

- Myndighederne har ikke fulgt spillereglerne i alle tilfælde, siger ombudsmanden.

/ritzau/