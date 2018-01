Københavns Kommune er blevet bedt om at uddybe en udtalelse om meddeleret i forbindelse med Allerslev-sagen.

København. Ombudsmanden har på baggrund af ekspolitiker Anna Mee Allerslevs exit bedt Københavns Kommune om en ny udtalelse i sagen om de ansattes ret til at videregive oplysninger til pressen. Det er den såkaldte meddeleret.

Det oplyser Folketingets Ombudsmand i en pressemeddelelse.

Allerslev sagde kort før kommunalvalget farvel og tak til politik efter beskyldninger om vennetjenester og kritik af, at hun fik stillet et lokale gratis til rådighed på Københavns Rådhus i forbindelse med sit bryllup.

Inden jul modtog ombudsmanden en udtalelse fra Københavns Kommune om sagen.

Kommunen skriver, at "at offentligt ansatte efter gældende regler har en vidtgående adgang til at gøre presse mv. opmærksom på forhold vedrørende ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af offentlige midler."

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, vil nu have uddybet, om de ansatte kun har ret til at videregive ikkefortrolige oplysninger, når kommunen har vurderet, at der er spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed.

- Principperne om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret peger i retning af, at offentligt ansatte har vid adgang til at videregive ikkefortrolige oplysninger til pressen, udtaler Jørgen Steen Sørensen.

- Men det er efter min opfattelse vigtigt at se på, om vi kan få en nærmere afklaring af retsstillingen.

Det var i november, at det kom frem i medierne, at det angiveligt var ansatte i kommunens rådhusservice, der har givet oplysninger om Allerslev til pressen.

Overborgmester Frank Jensen (S) sagde i "Talkshowet Lippert" på TV2 News, at de lækkede oplysninger kom fra en forvaltning under ham.

Han sagde han også, at han havde givet en reprimande, fordi oplysningerne var lækket.

- Da det kom frem, at den her lange liste i forhold til det arrangement, som den tidligere borgmester skulle holde, var lækket, så blev de medarbejdere kaldt sammen og fik besked på, at det er fuldstændig langt ude over, hvad der er acceptabelt, sagde Frank Jensen i talkshowet.

Derefter rejste ombudsmanden en sag om medarbejdernes meddeleret.

