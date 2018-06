Skjult lydoptagelse afslørede opfordring af ansatte til at tilrettelægge arbejdet, så de undgår offentlighed.

København. Det vakte opsigt, da en lækket lydoptagelse fra et internt møde i Økonomi- og Indenrigsministeriet kom frem i offentlighedens lys.

Men Folketingets Ombudsmand går ikke ind i sagen om udtalelserne, som ministeriets departementschef, Sophus Garfiel, kom med på mødet.

Udtalelserne har været omtalt i flere medier, og Ombudsmanden har modtaget en række henvendelser med opfordring til at undersøge sagen.

- Departementschefens udtalelser har givet anledning til forskellige reaktioner i blandt andet medierne. Efter min opfattelse er der imidlertid ikke udsigt til, at jeg ville kunne kritisere udtalelserne som ulovlige.

- Derfor går jeg ikke ind i sagen, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Det var en skjult lydoptagelse, der afslørede departementschefen i at opfordre sine ansatte til at tilrettelægge deres arbejde, så de undgår offentlighed.

Han har siden sagt, at han er fortaler for offentlighed.

For en uge siden var økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i samråd om sagen.

- Jeg kan klart afvise, at jeg bifalder, hvis der i ministeriet er blevet givet instrukser om at tilrettelægge arbejdet, så offentlighed kan søges undgået, sagde han dengang.

- Jeg har tværtimod understreget min tilgang om åbenhed og offentlighed i ministeriet.

Udtalelserne drejede sig om aktindsigt.

Det er, når der søges om at få udleveret dokumenter fra statslige eller kommunale myndigheder. Det søges ofte af journalister for at få indblik i ministeriers arbejde.

Sagen startede i maj, da Politiken afslørede en lækket lydoptagelse med Sophus Garfiel.

Her siger han, at man skal tilrettelægge sit arbejde, så det ikke kommer frem, hvis der er oplysninger, man ikke ønsker fremme i offentligheden.

Det er Ammitzbøll-Bille dog ikke enig i. Departementschefen har sagt, at det blot var en opfordring til sine ansatte om at tænke sig om.

/ritzau/