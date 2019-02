Joachim B. Olsen forstår ikke, hvorfor han ikke ser flere ikke-vestlige indvandrerbørn med navne som Emma, Oliver, Ida eller Victor.

'Det er tankevækkende,' skrev han torsdag aften i et tweet, som han har fået meget kritik for.

Men der er nu også de indvandrere i Danmark, som har valgt at give deres børn det, som Liberal Alliance-politikeren definerer som 'traditionelle danske navne'.

En af dem er komikeren Omar Marzouk.

Og han er endda lidt unik i forhold til Joachim B. Olsens omdiskuterede tweet. Komikeren har nemlig to børn: én med et arabisk fornavn - én med et navn, som Joachim B. Olsen ville kalde 'traditionelt dansk'.

»Jeg har en 8-årig pige, der hedder Anna Jasmin, og en 11-årig dreng, der hedder Malik. Og aldrig har jeg hørt for eller tænkt over, at jeg ikke har to børn med danske navne. Det gør dem da ikke mindre danske,« siger han.

Derfor blev han mildest talt forundret, da Joachim B. Olsens opslag dukkede op på skærmen.

»Det er jo en fjollet holdning og desuden også vildt provokerende. Det er tankevækkende, at han går op i det, og det er desuden heller ikke særlig liberalt. Så jeg ved ikke, hvad der er sket med Liberal Alliance,« siger Omar Marzouk.

RB PLUS Populært skattefradrag overlever- - ARKIVFOTO 2017 Joachim B. Olsen, Liberal Alliance.Se RB POLITIK 09.05. Populært skattefradrag overlever- - Liberal Alliance har bøjet sig, og dermed kan håndværkerfradraget fortsætte. Nu venter forhandlinger om, hvilke ydelser der skal kunne trækkes fra.. (Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix 2017) Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere RB PLUS Populært skattefradrag overlever- - ARKIVFOTO 2017 Joachim B. Olsen, Liberal Alliance.Se RB POLITIK 09.05. Populært skattefradrag overlever- - Liberal Alliance har bøjet sig, og dermed kan håndværkerfradraget fortsætte. Nu venter forhandlinger om, hvilke ydelser der skal kunne trækkes fra.. (Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix 2017) Foto: Thomas Lekfeldt

Omar Marzouk tænkte ikke selv på, om han virkede integreret, da han sammen med sin ekskone valgte de to børnenavne.

Komikerens ekskone mistede nemlig sin mormor det samme år, som parret fik en lille pige, og derfor navngav de hende til ære for den afdøde mormor. Og i Maliks tilfælde handlede det om Omars egyptiske rødder, eftersom navnet er arabisk og betyder 'lille bølge'.

»Man giver jo ikke ens barn navn efter, hvad politikerne vil have. Man gør det, fordi det betyder noget for en selv og ens familie,« siger han.

Hvorfor er der ikke flere ikke-vestlige 3 generations indvandere, som hedder Ida, Emma, Oliver og Victor? Man må kalde sine børn, hvad man vil. Men jeg synes, det er tankevækkende, at ikke flere har traditionelle danske navne, når man på tredje generation bor i Danmark. #dkpol — Joachim B. Olsen (@JoachimBOlsen) 31. januar 2019

Faktisk er han målløs over debatten, og at det efterhånden altid skal gå ud over indvandrere.

»Hvis det ikke er Ramadan, så er det vores påklædning. Og hvis det ikke er vores påklædning, så er det åbenbart vores navne. Alt ved indvandrere er åbenbart problematisk. Hvis folk opfører sig ordentligt og er dygtige til sit arbejde, så er det da ligegyldigt, om fornavnet er Allan eller Ahmed,« siger 45-årige Omar Marzouk, der selv er 2. generationsindvandrer.