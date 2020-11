Det amerikanske præsidentvalg er i fuld gang, da Jakob Ellemann-Jensen natten til 4. november får et opkald fra Mette Frederiksen.

Et usædvanligt opkald med en usædvanlig besked. Og det er ikke til diskussion.

»Det er en orientering om den beslutning, som statsministeren har truffet, og baggrunden for den,« forklarer Jakob Ellemann-Jensen foran pressen, da B.T. spørger ind til samtalen.

Kort forinden har Mette Frederiksen sammen med en række ministre på et møde i Koordinationsudvalget mellem klokken 21.30 og 23.30 taget beslutningen: Alle mink i landet skal aflives på grund af en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut.

Tonen var hård, da Jakob Ellemann-Jensen og Mette Frederiksen m. fl. diskuterede minkskandalen i folketingssalen onsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Jakob Ellemann-Jensen, gør du noget for at få statsministeren til at genoverveje beslutningen?

»Nej. Det er meget tydeligt, at det her er en orientering. Det er ikke en anmodning om støtte til noget som helst,« siger Venstre-formanden og uddyber:

»Det får jeg at vide specifikt: At den opbakning behøver man ikke. Det udfordrer jeg ikke i situationen. I bagklogskabens ulideligt klare skær burde jeg da have gjort det,« siger han med henvisning til, at regeringen ikke havde lovgivning på plads til at udføre aflivningen af alle landets mink.

»Burde jeg ikke have været vågen nok til at se, at det her har regeringen ikke hjemmel til? Det var jeg ikke. Det var træls. Det skulle jeg nok have gjort. Jeg er ikke sikker på – med den adfærd, vi lige så fra statsministeren herinde – at det havde haft den helt store effekt,« siger Jakob Ellemann-Jensen, kort efter Mette Frederiksen onsdag blev udspurgt om sagen i Folketingssalen.

Lørdag demonstrede landmænd i traktorer mod regeringens ulovlige ordre. Foto: Nils Meilvang

Mette Frederiksen har gentagne gange slået fast, at hun ville gøre det samme igen. At hensynet til folkesundheden vægter højest for hende.

»Derfor traf vi den vanskelige beslutning om at aflive alle mink. Jeg mener, alle er enige. Det ændrer ikke på, der er sket fejl. Det er indlysende,« sagde statsministeren i Folketingssalen onsdag.

Her lagde hun en del af ansvaret på embedsværket, fordi det ifølge hende ikke oplyste, at der skulle ny lovgivning til:

»Regeringens koordinationsudvalg skulle have været oplyst om, at der ikke var lovhjemmel.«

Mogens Jensen gik i sidste uge af som miljø- og fødevareminister på grund af sagen. Men det er slet ikke nok, mener blå blok, der kræver, at statsministeren udskriver valg.

Folketingets partier forhandler nu om, hvordan sagen skal undersøges videre.

Radikale Venstre står i midten og kan afgøre, om det bliver blå bloks ønske om en grundig kommissionsundersøgelse eller venstrefløjens ønske om en mindre grundig advokatundersøgelse.

De Radikale forsøger at få opbakning til en mellemting.