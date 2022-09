Lyt til artiklen

Søndag aften tørner de tre kommende statsministerkandidater sammen i en direkte tv-debat.

Og mens Mette Frederiksen (S) har prøvet at slås for magten før, så er det første gang for Søren Pape Poulsen (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V).

De tre statsministerkandidater har helt forskellige forudsætninger for aftenens kamp og kommer derfor også med forskellige styrker og svagheder.

Herunder vurderer politisk kommentator for B.T., Joachim B. Olsen de tre formænds kampform inden aftenens sammenstød.

Mette Frederiksen

Mette Frederiksen

Styrker

God debattør

»Hun er en dygtig debattør og en fremragende taler. Ligesom Lars Løkke Rasmussen er hun er den type politiker, som man kan vække midt om natten, og så vil hun kunne stille sig op på en ølkasse og holde en politisk tale, man rent faktisk gider lytte til.«

Inde i detaljerne

»Mette Frederiksen har den store fordel, at hun som statsminister har et helt embedsværk til rådighed, som forbereder hende helt ned i detaljen før debatten, og det er uden tvivl en styrke, når man skal igennem flere emner.«

Rød mod blå

»Det er også en fordel, at hun står alene mod to blå statsministerkandidater, det betyder, hun vil få relativt mere taletid, fordi der vil blive spillet bold mellem hende på den ene side og Pape og Ellemann på den anden side.«

Samarbejde

»Endelig har hun den trumf, at hun kan stå og tale om samling og samarbejde hen over midten, og det, vurderer jeg, er godt for hende. Det er ret ufarligt at tale om og noget, de fleste instinktivt godt kan lide.«

Svagheder

Irritabel

»Mette Frederiksen er ikke så god i modvind. Sker det i aften, kan hun godt komme til at virke irritabel, og hun kan have svært ved at skjule sin irritation. Det kan virke som om, hun er arrogant eller mangler overskud.«

Manglende troværdighed

»En af Mette Frederiksens største ulemper er, at hendes troværdighed er styrtdykket. Den har været faldende gennem længere tid, men særligt siden Minkkommissionens rapport blev offentliggjort. Når først troværdigheden er væk, er den svær at bygge op igen, og hun har ikke ret lang tid inden et valg.«

Søren Pape Poulsen (K)

Søren Pape Poulsen (K)

Styrker

Høj troværdighed

»Det er en stor fordel, at han har en ekstremt høj troværdighed hos vælgerne. Han er suverænt den mest populære statsministerkandidat hos de blå vælgere, og han er inde i en positiv spiral. Han har medvind, og han kommer ind med en enorm selvtillid.«

Konkret politik

»Søren Pape har fremlagt en meget konkret økonomisk politik, og det kan både være en fordel og en ulempe. Det er en fordel i den forstand, at han kan svare meget klart på spørgsmål om økonomi, og hvad han gerne vil. Men det kan være en ulempe, fordi han har fremlagt forslag om store skattelettelser, og det er ikke særligt populært hos mange vælgere.«

Ulemper

Detaljer

»Han har ry for ikke at være særligt godt inde i detaljen. Han er sådan en, der meget taler i overordnede linjer, der er han lidt den diametrale modsætning til Mette Frederiksen. Han kan derfor godt komme i problemer, hvis debatten bliver meget konkret på for eksempel sundhedsområdet eller integration.«

Jakob Ellemann-Jensen (V)

Jakob Ellemann-Jensen (V)

Styrker

God i modvind

»Uanset hvor meget modvind han har været i, så er han god til at skjule, hvis det går ham på. Ser man eksempelvis debatterne om forsvarsforbeholdet, er jeg tilbøjelig til at sige, at han var den partileder, der klarede det bedst.«

Humor

»Når han er bedst, kan han løfte stemningen med et godt comeback. Han kan bringe noget humor ind i en debat, og det er et stærkt våben, hvis han kan aktivere det, fordi det viser overskud. Når det kommer til den type debatter, handler det i virkeligheden ikke så meget om, hvad der bliver sagt, men måden det bliver leveret.«

Svagheder

Lav troværdighed

»Modsat Pape er hans troværdighed hos vælgerne meget lav, og det er simpelthen et kæmpe problem for ham. Lige meget hvad han gør, så har han svært ved at vinde danskernes hjerter.«

Kedelig politik

»Den politik, Venstre har præsenteret, handler meget om fradrag, og det er enormt usexet, og det er også en ulempe. Det er simpelthen bare lidt kedeligt at lytte til.«