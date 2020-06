Fra 10. juni indføres der aldersbegrænsning for salg af lattergaspatroner samt begrænsninger for salgssteder.

I kampen om at få færre unge til at bruge lattergas som rusmiddel har et flertal i Folketinget torsdag vedtaget en lov, som per 10. juni betyder, at det bliver forbudt at sælge lattergas til personer under 18 år.

Det bliver også forbudt at sælge mere end to patroner ad gangen til private, og desuden forbydes butikker, der sælger alkohol, tobak eller e-cigaretter, at sælge lattergas.

Det har et flertal i Folketinget torsdag besluttet.

Tilbage i januar blev regeringen og et flertal enige om en politisk aftale, der nu er blevet stemt igennem som lov. Alle partier minus Liberal Alliance og Nye Borgerlige er med.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) glæder sig over forbuddet.

- Lattergas kan være livsfarligt, og derfor er det afgørende for regeringen, at vi hurtigst muligt får bremset det misbrug af lattergas som rusmiddel, vi kan se blandt vores unge mennesker i Danmark.

- Personligt forstår jeg godt de forældre, der er bekymrede, for mange af de unge ved slet og ret ikke, hvilke enorme konsekvenser det kan have, siger Kollerup i en pressemeddelelse.

I 2019 modtog Giftlinjen 62 henvendelser om lattergas. I de første fem måneder af 2020 har Giftlinjen fået 48 henvendelser fra danskere, der har haft symptomer på skadevirkninger efter lattergasindtag, oplyser Erhvervsministeriet.

- Det vil selvfølgelig fortsat være muligt at købe lattergas, når det skal bruges i køkkenet, men i dag får vi begrænset salget til børn og unge, der udsætter sig selv for livsfare ved at bruge lattergas til andet end det, det er tiltænkt.

- Det er jeg utrolig glad for, siger Kollerup.

Regeringen har afsat 3,1 millioner kroner til Sikkerhedsstyrelsen, som står for håndhævelsen af loven.

Bødeniveauet hæves. Bøder til butikker, der ikke lever op til reglerne, hæves fra i dag at være på 10.000 kroner til fremover at være 25.000 kroner ved første overtrædelse.

Ved anden overtrædelse koster det 50.000 kroner, mens butikker skal af med 75.000 kroner ved tredjegangsovertrædelser.

/ritzau/