SF og Socialdemokratiet har igen drøftet minimumsnormeringer i forbindelser med regeringsforhandlingerne.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner er et ultimativt krav fra SF's side, hvis partiet skal stemme for finansloven senere i år.

Men ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr går det for langsomt på det område i de igangværende regeringsforhandlinger hos Socialdemokratiet.

- Vi flytter os, men vi flytter os ikke nok. Og vi er ikke i mål med normeringsspørgsmålet. Men der er ingen tvivl om, at det her bliver vi ved at kæmpe for.

- Det er hjerteblod for SF, siger Pia Olsen Dyhr efter torsdagens forhandlinger hos S-formand Mette Frederiksen, som forsøger at skaffe et flertal til en ren S-regering.

Sammen med minimumsnormeringer er afskaffelsen af kontanthjælpsloftet et ultimativt krav fra SF for at kunne stemme for finansloven senere i år. SF's krav gælder dog ikke under regeringsforhandlingerne.

Ifølge Olsen Dyhr er normeringer en af de større knaster i forhandlingerne, hvor Enhedslisten og De Radikale er de øvrige partier. Det samme gælder ydelser til børnefamilier.

Hun fastslår, at hun vil "kæmpe videre for børnene" ved forhandlingsbordet.

- Der er ingen tvivl om, at når man laver sådan noget her, og når man laver et regeringsgrundlag, så skal alle bøje sig mod hinanden.

- Men det handler også om, at man skal kunne genkende sig selv i teksten, siger Olsen Dyhr med henvisning til minimumsnormeringer.

- Vi kæmper derinde, siger Olsen Dyhr.

Pædagogernes fagforening, Bupl, er fortaler for minimumsnormeringer. Ifølge foreningen skal der som minimum være én fuldtidsansat pædagog til tre børn i vuggestuen og mindst én fuldtidsansat pædagog til seks børn i børnehaven.

/ritzau/