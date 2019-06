Efter lange forhandlinger mandag siger Pia Olsen Dyhr (SF), at den "store tegning er ved at falde på plads".

Efter ti timers forhandlinger om at danne en ny regering mandag, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr tirsdag, at "den store tegning er ved at falde på plads".

Hun understreger samtidig, at der fortsat er nogle knaster.

- Jeg synes, at status er, at den store tegning er ved at falde på plads, men at der også er nogle knaster. Og det er det, der er udfordringen lige nu, siger hun.

Pia Olsen Dyhr vil ikke komme nærmere ind på, om der er bestemte dele af forhandlingerne, de begynder at kunne lukke. I stedet siger hun:

- Man kan begynde at se konjunkturerne af noget, der betyder, at vi får et anderledes Danmark. Det er både på det grønne, velfærd og børn, hvor jeg synes, at det her bliver et progressivt projekt.

