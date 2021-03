Formand for stilladsarbejdere har sagsøgt Ole Birk Olesen (LA), der på tv sagde, at formanden burde fængsles.

Liberal Alliances gruppeformand, Ole Birk Olesen, skal mandag i retten og konfronteres med de udtalelser, han kom med på direkte tv i programmet "Debatten" på DR2 i december 2019.

For formanden for Stilladsarbejdernes Landsklub, Thomas Strømsholt, har sagsøgt Ole Birk for injurier, efter at de på tv debatterede optøjer ved en byggeplads på Nørrebro i København, hvor et stillads og flere biler blev væltet.

En gruppe stilladsarbejdere protesterede blandt andet over, at et stillads ifølge dem er ulovligt opsat.

I programmet sendte folketingspolitikeren, der er tidligere transportminister, flere beskyldninger mod Thomas Strømsholt.

- Han er leder af en gruppe, som går rundt og udøver hærværk og skræmmer konkurrenter væk fra at yde et arbejde for folk, der gerne vil bestille dem. Selvfølgelig burde han være i fængsel. Han er jo sådan en mafialeder, sagde Ole Birk Olesen.

Det affødte spørgsmål fra værten Clement Kjærsgaard:

- Har du belæg for det Ole Birk Olesen?

- Jamen, det ved jeg da! Det kan du jo se. Der er videooptagelser af, hvad der foregik ude på Nørrebro, og det er jo dig og dine folk, der står bag det, sagde Olesen til Strømsholt i programmet.

Thomas Strømsholt svarede med at afvise anklagerne.

- Mandag (dagen for optøjerne, red.) sad jeg og tog dronecertifikat. Noget så røvkedeligt som et dronecertifikat, lød det.

Efterfølgende trak Ole Birk i land i et opslag på Facebook, hvor han skrev, at bølgerne gik højt.

- Det var over stregen, for jeg kan ikke dokumentere, at han er involveret i de ulovligheder, som hans medlemmer begår, skrev han blandt andet.

For Thomas Strømsholt sluttede sagen dog ikke her. Han har sagsøgt Ole Birk Olesen for injurier, og mandag mødes de i Københavns Byret. Strømsholt fortæller, at udtalelserne har haft konsekvenser for ham og familien.

- Min søn troede, at hans far skulle i fængsel eller har været med til groft hærværk. Det er ikke okay.

- Det kan godt være, at man har brede skuldre og kan holde til meget, men når det rammer familien, gør det altså ondt, siger han.

Han fortæller også, at retssagen ikke handler om at få erstatning, men om at få rettens ord for, at Ole Birks udtalelser ikke var i orden.

Ole Birk Olesen skal mandag forklare sig i retten, men vil ikke udtale sig forud for sagen. I stedet fortæller hans advokat, René Offersen, at politikeren vil frifindes for injurier.

- Der gælder en meget vidtgående beskyttelse af ytringer, som bliver fremsat som led i den demokratiske debat, siger han.

