For syv år siden fik Enhedslisten et nyt politisk program og holdt op med at kæmpe for en revolution, der fratager »den herskende klasse dens enorme magtmidler«, som den »ikke godvilligt vil skilles fra«. Men Liberal Alliances Ole Birk Olesen tror ikke på, at noget har ændret sig.

Det gav han for nylig udtryk for på Twitter. Ole Birk Olesen mener, at Enhedslistens ledelse og bagland bare er holdt op med at sige, at de står for en voldelig samfundsomvæltning. De siger det bare ikke højt, mener han.

Ole Birk Olesen, mener du at Enhedslisten går ind for en voldelig samfundsrevolution?

»Enhedslisten mener, at virksomheder som Jysk, Mærsk og andre ikke skal ejes af deres nuværende ejere længere. i stedet skal virksomhederne overdrages til staten. Det skal ske, selvom man er imod det som ejer. Man vil tvinge ejerne til at aflevere deres ejendomsret til andre. Det er jeg helt sikker på, at partiets ledelse går ind for stadigvæk,« siger Ole Birk Olesen.

Men de har jo skåret delen om revolution ud af principprogrammet for syv år siden?

»Ja, i dag taler man om en demokratisering af virksomheder. Det lyder fint, men det dækker over, at hvis man har bygget en virksomhed op eller har købt en virksomhed, skal den tages fra ejeren. Nægter ejeren, så skal han i fængsel.«

Det er vel en voldelig revolution af samfundet, så?

»Jo, de går ind for, at der skal bruges vold eller trusler om vold for at tage for eksempel virksomheder fra ejere og give det til nogle andre. Enten arbejderne eller staten. Det går de ind for. Det er der ingen som helst tvivl om,« siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

Mai Villadsen, Enhedslistens politiske ordfører. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mai Villadsen, Enhedslistens politiske ordfører. Foto: Martin Sylvest

»Den gamle yderste venstrefløj i 1970erne havde en erkendelse af, at de ikke kunne vinde demokratiske valg. De tog sagen i egen hånd. De lavede vold og terror og den slags. Jeg mener ikke, at det er her, Pelle Dragsted og Mai Villadsen er i dag. Men hvis de skal gennemføre den politik, som de ønsker, så bliver det nødvendigt for dem at bruge statens voldsmonopol.«

Så hvis Enhedslisten fik absolut flertal, så ville der starte en voldelig samfundsomvæltning?

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis Enhedslisten fik 90 mandater, så ville Enhedslisten gå i gang med at bruge statens voldsmonopol til at gennemføre en revolution, hvor man tager ejerskab over danske virksomheder og overfører ejerskabet til andre. Enten medarbejdere eller staten.«

… og dermed bryde med grundlovssikrede rettigheder om for eksempel den private ejendomsret?

Ole kan tage det helt roligt Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten

»Ja, det ville det være, hvis blot det var ved simpelt flertal i Folketinget. Man kunne jo teoretisk set ændre grundloven, selvom det er meget teoretisk.«

Du er en af deres stærkeste modstandere. Tror du, at du ville komme i fængsel i forbindelse med Enhedslistens revolution?

»Hmm … Njah, det er lidt svært at forestille sig, når man går rundt herinde med Enhedslistens folketingsgruppe. Altså, at de ligesom ville sætte mig i fængsel. Det har jeg alligevel svært ved at forestille mig.«

Du ville ikke være i fare, tror du?

»Altså … Hvis du nu tager Venezuela som eksempel. Her skete der det, at mens det gik godt, og der stadig var kapital, så viste styret et menneskeligt ansigt. Da så økonomien blev kørt i sænk, og folk blev kritiske, demonstrerede og så videre, så brugte styret metoder, som ikke var af det gode, hvor folk røg i fængsel, forsvandt og den slags. Når det uundgåelige sker, og samfundet bryder sammen, så går det ud over folk, som er kritiske over for styret.«

Det er jo sådan en som dig?

»Hvis man gennemfører en socialistisk revolution – også med demokratiske midler – så vil der gå nogle år, og så vil økonomien bryde sammen. Så vil folk ønske en ny styreform, og her vil et socialistisk styre slå ned på kritikerne. Og ja, hvis jeg er blandt de kritikere, så ville jeg og andre kritikere leve vores liv farligt,« siger Ole Birk Olesen.

I Enhedslisten tager man afstand fra vold og afviser blankt, at det ville udvikle sig voldeligt, hvis partiet fik absolut flertal. Partiets retsordfører, Rosa Lund, garanterer også Ole Birk Olesens sikkerhed.

»Svaret er, at det ikke bliver voldeligt, og Ole kan tage det helt roligt. Hans frihedsrettigheder bliver udvidet, ikke indskrænket,« skriver Rosa Lund i en sms til B.T.